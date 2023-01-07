Простой парень попросил стрижку, как у Брэда Питта: стилисты превратили его в звезду Голливуда

Мода на стрижки, как у звезд Голливуда, не проходит. И порой мужчины годами ходят с неправильной прической, которая не подчеркивает их внешность. Однако современные парни не боятся экспериментировать. А если нет идей, как преобразиться, то в этом им помогают профессиольные стилисты и барберы.
Так в один из барбершопов пришел простой парень. Он давно не менял стиль и попросил его преобразить. Герой обмолвился, что ему нравится образ Брэда Питта в фильме «Ярость». И профессионалы сразу взялись за дело. Ему помыли голову, состригли локоны и подравняли машинкой бока и виски.
Аккуратные выбритые полоски появились над его ушами. А вот длину волос на макушки стилисты оставили. Благодаря гелю волосы уложили назад, но оставили объем.
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Фото: кадр из YouTube
Он остался доволен своим преображением. Герой не ожидал, что его новая прическа получит столько положительных откликов. Девушки стали писать комментарии с комплиментами, а некоторые даже позвали молодого парня на свидание.
Фото: кадр из YouTube