Простой парень попросил стрижку, как у Брэда Питта: стилисты превратили его в звезду Голливуда

Простой парень

Фото: кадр из YouTube

Герой не подозревал, что его так преобразят. Девушки пришли в восторг от стильной стрижки.

Мода на стрижки, как у звезд Голливуда, не проходит. И порой мужчины годами ходят с неправильной прической, которая не подчеркивает их внешность. Однако современные парни не боятся экспериментировать. А если нет идей, как преобразиться, то в этом им помогают профессиольные стилисты и барберы. 

Так в один из барбершопов пришел простой парень. Он давно не менял стиль и попросил его преобразить. Герой обмолвился, что ему нравится образ Брэда Питта в фильме «Ярость». И профессионалы сразу взялись за дело. Ему помыли голову, состригли локоны и подравняли машинкой бока и виски.

Аккуратные выбритые полоски появились над его ушами. А вот длину волос на макушки стилисты оставили. Благодаря гелю волосы уложили назад, но оставили объем. 

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Фото: кадр из YouTube

Он остался доволен своим преображением. Герой не ожидал, что его новая прическа получит столько положительных откликов. Девушки стали писать комментарии с комплиментами, а некоторые даже позвали молодого парня на свидание. 

Фото: кадр из YouTube

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