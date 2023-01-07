Простой парень попросил стрижку, как у Брэда Питта: стилисты превратили его в звезду Голливуда

Так в один из барбершопов пришел простой парень. Он давно не менял стиль и попросил его преобразить. Герой обмолвился, что ему нравится образ Брэда Питта в фильме «Ярость». И профессионалы сразу взялись за дело. Ему помыли голову, состригли локоны и подравняли машинкой бока и виски.

Аккуратные выбритые полоски появились над его ушами. А вот длину волос на макушки стилисты оставили. Благодаря гелю волосы уложили назад, но оставили объем.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».