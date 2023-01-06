Бездомный попал в руки стилиста и преобразился: вы не поверите, в какого красавца он превратился

Уже давно существует такая поговорка, что человека встречают по одежде. И в 21 веке внешность порой играет ключевую роли, когда устраиваешься на работу или оказывается в новой компании. И в каждой стране есть бездомные, которым порой даже негде принять душ. Именно такой бездомный Хосе Антонио попал в руки стилиста, который захотел его бесплатно преобразить.
Герой рассказал о своей нелегкой жизни. Он бродит по улицам и порой вынужден попрошайничать, чтобы купить еду. Стилисты начали со стрижки. Его длинные седые и непослушные волосы сделали короткими. Также эксперты подровняли и сделали аккуратной бороду, которой придали форму. Финальным штрихом стала покраска в жгучий черный цвет.
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С новой прической черты лица Хосе стали более броскими. Даже морщинки стали меньше бросаться в глаза. Когда перед ним распахнули зеркало, мужчина обомлел. Он прикрыл рот от удивления, а потом расплакался.
Пользователи Сети были тронуты. Многие отметили, что он стал стильным хиппи. Другие пожелали ему обрести счастье и дом. «Так мило. Надеюсь, Хосе, проживет счастливую жизнь», «Это круто! Жизнь одного человека стала светлее и лучше», «Самое лучшее перевоплощение, что я когда либо видела», — стали писать пользователи Сети.
Бездомный преобразился. Фото: кадр из YouTube