Бездомный попал в руки стилиста и преобразился: вы не поверите, в какого красавца он превратился

Герой рассказал о своей нелегкой жизни. Он бродит по улицам и порой вынужден попрошайничать, чтобы купить еду. Стилисты начали со стрижки. Его длинные седые и непослушные волосы сделали короткими. Также эксперты подровняли и сделали аккуратной бороду, которой придали форму. Финальным штрихом стала покраска в жгучий черный цвет.

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