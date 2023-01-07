Ходят в храм, едят кутью и целуются: как Кожевникова, Погребняк, Запашный и другие звезды празднуют православное Рождество

Рождество – праздник для России относительно молодой. С традициями в этот день у многих, прямо скажем, неважно. Верующие идут в храм. А что делать остальным? Teleprogramma.pro решила поинтересоваться, как проводят 7 января знаменитости. Вдруг можно позаимствовать у них идеи празднования Рождества.

Храм и застолье с близкими

Продюсер, модель, общественный деятель, мама троих сыновей и жена футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк рассказала, что в их семье сложились традиции празднования Рождества.