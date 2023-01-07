Ходят в храм, едят кутью и целуются: как Кожевникова, Погребняк, Запашный и другие звезды празднуют православное Рождество

Рождество – праздник для России относительно молодой. С традициями в этот день у многих, прямо скажем, неважно. Верующие идут в храм. А что делать остальным? Teleprogramma.pro решила поинтересоваться, как проводят 7 января знаменитости. Вдруг можно позаимствовать у них идеи празднования Рождества.
Храм и застолье с близкими
Продюсер, модель, общественный деятель, мама троих сыновей и жена футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк рассказала, что в их семье сложились традиции празднования Рождества.
Мария Погребняк. Фото: Global Look Press
«Сначала мы всей семьей идем в храм – на исповедь, на причастие, на литургию, - поделилась с Teleprogramma.pro Мария Погребняк. - Потом дома накрывается стол, приглашаются все родственники. По линии мужа – братья с супругами и детьми, с моей стороны – родители. Дружной компанией смотрим старые советские фильмы – «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Служебный роман». Мои дети - большие поклонники «Операция «Ы». Я сама люблю эти фильмы. В детстве часто смотрела, и сейчас мои сыновья подхватили эту традицию. Они без ума от Шурика».
Уехать в теплые края
Известный исполнитель, солист группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Аполлонов верен одной традиции, точнее, двум. Первая – уехать на Рождество в теплые края, вторая – выпить шампанского.
Андрей Григорьев-Аполлонов. Фото: Global Look Press
«Католики празднуют его, конечно, круче, чем я, например, и вы, - уточнил в беседе с Teleprogramma.pro Андрей Григорьев-Аполлонов. - Рождество я обычно провожу за границей, там, где тепло. Традиций особых нет, бокальчик шампанского поднимаю и все. А потом часа два отвечаю на поздравления по телефону».
Готовить кутью по рецепту мамы
Бывшая жена Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в Рождество приготовит кутью по рецепту покойной мамы, которой не стало в ушедшем, 2022-м, году.
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Global Look Press
«Новый год и Рождество – это семейные праздники, в эти дни нужно быть с близкими людьми. С Рождеством у меня, прежде всего, ассоциируется праздничная еда – кутья. Мама очень вкусно готовила Рождественскую кутью - из риса с маком, черносливом, изюмом и грецкими орехами. Я тоже буду готовить кутью. Традиции нужно соблюдать. Для меня это очень важная и трогательная тема», - поделилась с Teleprogramma.pro Виталина Цымбалюк-Романовская.
Целоваться и уйти на работу
Укротитель тигров и генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный честно признался – Рождество в их семье почти не празднуют. Пока все отдыхают – цирковые артисты напряженно работают.
Эдгард Запашный. Фото: Global Look Press
«Рождество в нашей семье не принято праздновать так широко, как Новый год, - рассказал Teleprogramma.pro Эдгард Запашный. - В этот день мы всегда поздравляем и целуем друг друга. Но за столом не собираемся и не отмечаем, поскольку всегда работаем. В праздничные дни у нас обычно по три спектакля. Утром поздравляем друг друга и уходим на работу, а поздно вечером встречаемся».
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Застолье и театр
Актриса, экс-депутат и мама троих сыновей Мария Кожевникова сразу оговорилась – в их семье нет какой-то традиции, которой все следуют в Рождество. Но между тем, рассказала о прекрасном правиле, которое вполне можно взять и в свою копилочку, - каждый раз придумывать что-то новое и ходить в театр.
Мария Кожевникова. Фото: Global Look Press
«На Рождество мы собираемся всей семьей, но не могу сказать, что у нас есть какая-то традиция, - призналась Teleprogramma.pro Мария Кожевникова. - Мы каждый раз придумываем что-то новое. Для нас это очень семейный праздник, и мы либо идем в гости к родным, либо приглашаем к себе. Еще мы каждый год на Рождество стараемся ходить в театр или на Ледовое шоу. В этом году хотим попасть на балет «Щелкунчик» в Большой театр. Мой младший сын – большой театрал».