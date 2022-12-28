Какие подарки подарить мужу или любовнику на Новый год

Наверняка, еще не все успели купить подарки своим родным и близким к Новому году. Певица Ирэн Волынская посоветовала небанальные презенты для мужа или возлюбленного.
Подробности в нашем видео.
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Фото: freepik.com
Наверняка, еще не все успели купить подарки своим родным и близким к Новому году. Певица Ирэн Волынская посоветовала небанальные презенты для мужа или возлюбленного.
Подробности в нашем видео.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».