Какие подарки подарить мужу или любовнику на Новый год

Фото: freepik.com

Фото: freepik.com

Наш эксперт дает профессиональные советы.

Наверняка, еще не все успели купить подарки своим родным и близким к Новому году. Певица Ирэн Волынская посоветовала небанальные презенты для мужа или возлюбленного.

Подробности в нашем видео.

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