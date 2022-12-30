Как провести 31 декабря и 1 января, чтобы 2023-й стал для вас годом счастья и позитива

Загадываем желания правильно

Самый популярный в нашей стране ритуал - успеть под бой курантов написать желание на бумажке, сжечь ее, пепел бросить в бокал с шампанским и выпить. Что при этом надо учесть?

✔ Человек - источник энергии. Когда человек счастлив, готов к позитивным переменам - он находится в том состоянии, что все получается легко, - объясняет Елена Егорова. - Новогодняя ночь - отличное время для загадывания желания, так как вы находитесь не только в своем энергетическом поле, но и других людей. И как раз это сочетание дает удивительный результат - многое задуманное исполняется.

✔ Дети пишут Деду Морозу с пожеланиями заранее. И взрослым советую определиться с главным желанием на 2023 год тоже заблаговременно, в спокойной обстановке.

✔ Формулируем желание так, как будто оно уже исполнилось: «Я - руководитель в такой-то компании», «У меня есть машина такая-то», «Я женат на…».

✔ Убираем из желания частицу «не» и обещания. Все пишем только в позитивном ключе. То есть не надо писать «Я больше не полная», нужно «У меня спортивное телосложение». Вместо «Обещаю избавиться от долгов и кредитов» пишем «Чувствую себя комфортно и уверенно, мой доход растет каждый месяц».

✔ Не загадывайте зла другим людям, поскольку по закону бумеранга оно вернется в десятикратном размере.

✔ Хорошо, если прописываете желания и мечты, а не точные денежные суммы для их исполнения. Так как высшие силы могут дать возможность исполнить мечту совершенно другими путями.

✔ Желание должно идти от сердца. И помните: чудеса исполняются только у тех, кто в них верит.

Составляем карту желаний

Стало модным составлять 1 января карту желаний. В центр большого листа бумаги вклеиваем свое фото. Оставшееся пространство делим на сектора, отвечающие за разные сферы жизни: любовь, отношения; семья, дом; здоровье, красота; карьера; материальный достаток; друзья, интересное времяпровождение; репутация, достижения, награды; дети, внуки или то, чему вы хотите научиться. В каждый сектор вклеиваем одну или несколько фото, тематических картинок, визуализирующих ваши желания. Позитивные картинки вырезаем из журналов или распечатываем из сети.