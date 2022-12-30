Как провести 31 декабря и 1 января, чтобы 2023-й стал для вас годом счастья и позитива

В Новый год и взрослые верят в чудеса. Специально для читателей «Телепрограммы» астролог и мастер фэншуй, эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова рассказывает, что делать, чтобы загаданное вами сбылось.
Фото: личный архив
Загадываем желания правильно
Самый популярный в нашей стране ритуал - успеть под бой курантов написать желание на бумажке, сжечь ее, пепел бросить в бокал с шампанским и выпить. Что при этом надо учесть?
✔ Человек - источник энергии. Когда человек счастлив, готов к позитивным переменам - он находится в том состоянии, что все получается легко, - объясняет Елена Егорова. - Новогодняя ночь - отличное время для загадывания желания, так как вы находитесь не только в своем энергетическом поле, но и других людей. И как раз это сочетание дает удивительный результат - многое задуманное исполняется.
✔ Дети пишут Деду Морозу с пожеланиями заранее. И взрослым советую определиться с главным желанием на 2023 год тоже заблаговременно, в спокойной обстановке.
✔ Формулируем желание так, как будто оно уже исполнилось: «Я - руководитель в такой-то компании», «У меня есть машина такая-то», «Я женат на…».
✔ Убираем из желания частицу «не» и обещания. Все пишем только в позитивном ключе. То есть не надо писать «Я больше не полная», нужно «У меня спортивное телосложение». Вместо «Обещаю избавиться от долгов и кредитов» пишем «Чувствую себя комфортно и уверенно, мой доход растет каждый месяц».
✔ Не загадывайте зла другим людям, поскольку по закону бумеранга оно вернется в десятикратном размере.
✔ Хорошо, если прописываете желания и мечты, а не точные денежные суммы для их исполнения. Так как высшие силы могут дать возможность исполнить мечту совершенно другими путями.
✔ Желание должно идти от сердца. И помните: чудеса исполняются только у тех, кто в них верит.
Составляем карту желаний
Стало модным составлять 1 января карту желаний. В центр большого листа бумаги вклеиваем свое фото. Оставшееся пространство делим на сектора, отвечающие за разные сферы жизни: любовь, отношения; семья, дом; здоровье, красота; карьера; материальный достаток; друзья, интересное времяпровождение; репутация, достижения, награды; дети, внуки или то, чему вы хотите научиться. В каждый сектор вклеиваем одну или несколько фото, тематических картинок, визуализирующих ваши желания. Позитивные картинки вырезаем из журналов или распечатываем из сети.
Телеведущая Юлия Барановская нарисовала в своей карте желаний новый велосипед. Даже не спрашивайте, как мы об этом догадались. Фото: соцсети
✔ Эта карта станет магнитом для исполнения ваших желаний, - говорит Елена Егорова. - Когда вы с ними определитесь, ваша жизнь начинает приближать вас к их осуществлению.
✔ Карту желаний можно делать в произвольном виде или делить ее на девять секторов по правилу фэншуй.
✔ Разместите ее нужно на видном месте, чтобы вы могли видеть изображение ежедневно.
✔ Можно также использовать компактный «блокнот желаний» и носить его с собой, дополняя записи весь 2023 год.
✔ Каждый раз, подходя к карте, выбирайте из списка желаний несколько и составляйте план на ближайшие 1 - 3 месяца: распишите в нем маленькие шаги, которые помогут приблизиться к заветной цели.
✔ Помните про правило «шести рукопожатий». 2023 год - хорошее время налаживания связей с нужными людьми.
Чем заняться 1 января
Как год начнешь, так его и проведешь. Психологи советуют 1 января сделать что-то новое для вас. Выполнить хотя бы один пункт из этого списка:
✔ Начните читать книгу. И каждый день читайте по 20 страниц. Один месяц - одна книга.
✔ Сделайте 10 физических упражнений - какие вспомните или из любого фитнес-комплекса. Повторяйте зарядку через день.
✔ Выйдите на прогулку бодрым шагом и гуляйте не менее часа. Повторять все каникулы, а потом в выходные дни.
✔ Начните новую (хорошо забытую старую) традицию: напишите письмо близкому человеку от руки. Можно рассказать какую-то историю, новость о себе, сформулировать теплые слова и пожелания. Вашему адресату будет очень приятно и неожиданно получить такую весточку. И он ведь может ответить!
✔ Если писать письмо для вас слишком хлопотно, тогда выберем способ общения попроще. Вспомните друзей или близких, которые вам дороги с юных лет, но из-за суеты у вас давно не было времени на общение. Напишите им в соцсетях или позвоните. Если этот визит в прошлое повторять раз в месяц, то в вашем круге общения за год появятся 12 человек. Многие из них могут наполнить вашу жизнь приятными совместными воспоминаниями и новыми впечатлениями.
✔ Вы заслужили хороший отдых. Поэтому можно позволить себе съесть то, что в обычные дни под запретом из-за высокой калорийности. А в рабочие недели позволяйте себя «вкусные шалости» раз в неделю.
*От редакции. Читателям с критическим мышлением некоторые советы могут показаться ненаучными. Позвольте не согласиться: в совокупности рекомендации сводятся к позитивному настрою и активной жизненной позиции, а это еще никому не вредило.