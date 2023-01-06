Что подарить на Рождество детям, родителям, возлюбленным: 20 небанальных идей – все удивятся вашему креативу

Порадуйте маму с папой пуансеттией – красным цветком, напоминающим звезду. В народе его так и называют «рождественская звезда». Он порадует своей красотой и изяществом и будет делать это долго, если за ним ухаживать.

Кашпо

Тоже отличный вариант подарка для тех, кто любит цветы на подоконниках. Будет здорово, если удастся найти кашпо с рождественской тематикой.

Аромалампа-подсвечник

Этим подарком (с рождественской тематикой!) вы решаете сразу несколько задач. С аромалампой-подсвечником в доме и красиво, и уютно, и тепло, и пахнет приятно.

Фоторамка

Идеально, если вы распечатаете какую-то фотографию, напоминающую о прекрасном семейном событии 2022 года, и поставите ее в фоторамку. Такой подарок и порадует, и умилит.

Альбом для фотографий

Его тоже не обязательно дарить пустым. Наполните его снимками, и воспоминаний и разговор хватит на целый вечер.

Подруге

Поднос для завтрака в постель