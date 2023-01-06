Что подарить на Рождество детям, родителям, возлюбленным: 20 небанальных идей – все удивятся вашему креативу

Подарки в красивых упаковках

Подарки в красивых упаковках. Фото: Global Look Press

Если вдруг ваш новогодний подарок по какой-то причине «не зашел», то есть шанс реабилитироваться 7 января – в Рождество Христово. Teleprogramma.pro подскажет, чем удивить близких.

На новогодних каникулах мозги работают медленно и расслабленно. Думать совершенно не хочется. Как мы вас понимаем! И поэтому все придумали за вас. С нас – двадцать идей для подарков на Рождество. Пользуйтесь и радуйте своих любимых, если еще не успели это сделать в новом году.

Ребенку

Детей на Рождество радовать проще всего. Фото: Global Look Press

Вязаные рукавицы или носки

Зимой для долгих прогулок вязаные рукавички и носочки с рождественской тематикой – самый топ. Теплые, уютные, красивые они точно подарят радость ребенку – вашему, друзей, брата, сестры – неважно. Дарите!

Пазлы

Подарите ребенку пазлы и у вас будет пара часов на общение с его родителями. Это и игра, и развивающее упражнения для мозга – тренируется память, работает логика, гармонизируется деятельность обоих полушарий. Ну, вы поняли!

Мягкую игрушку

Мягкая игрушка - олень. Фото: Global Look Press

Малыши такие обожают. Мягкий мишка, зайчик, олененок или сказочный персонаж – и ребенок будет счастлив.

Книгу со сказками

И пусть в ней обязательно будут красивые картинки на рождественскую и новогоднюю тематику. Это создаст дополнительную атмосферу волшебства. Ну, и будет чем заняться оставшиеся дни каникул.

Раскраску и карандаши

Детвора обожает заниматься творчеством. Нет такого ребенка, который был бы не рад раскраске и карандашам к ней в придачу. Только подберите соответствующую тематику.

Родителям

Рождественский цветок в горшке

Пуансеттия. Фото: Global Look Press

Порадуйте маму с папой пуансеттией – красным цветком, напоминающим звезду. В народе его так и называют «рождественская звезда». Он порадует своей красотой и изяществом и будет делать это долго, если за ним ухаживать.

Кашпо

Тоже отличный вариант подарка для тех, кто любит цветы на подоконниках. Будет здорово, если удастся найти кашпо с рождественской тематикой.

Аромалампа-подсвечник

Этим подарком (с рождественской тематикой!) вы решаете сразу несколько задач. С аромалампой-подсвечником в доме и красиво, и уютно, и тепло, и пахнет приятно.

Фоторамка

Идеально, если вы распечатаете какую-то фотографию, напоминающую о прекрасном семейном событии 2022 года, и поставите ее в фоторамку. Такой подарок и порадует, и умилит.

Альбом для фотографий

Его тоже не обязательно дарить пустым. Наполните его снимками, и воспоминаний и разговор хватит на целый вечер.

Подруге

Поднос для завтрака в постель

Поднос для завтрака в постель. Фото: Global Look Press

Маленький поднос, на котором уместятся чашечка кофе и блюдце, – невероятно милый подарок, который способен порадовать романтично настроенную девушку.

Кофейную пару

Трудно найти девушку, которая равнодушна к красивой посуде. А если это будет набор для кофе с рождественской тематикой, то радости подруги не будет предела.

Ароматические саше

Прекрасный способ поднять настроение – приятный запах весенних цветов или еловых веток (что в Рождество актуальнее!). Ароматические саше – необычный и красивый сувенир, который оценят девушки.

Маски для лица

О, этого никогда много не бывает. Можно купить несколько, собрав красивый набор на каждый день – увлажняющую, восстанавливающую, подтягивающую, омолаживающую.

Украшение

Лаконичное украшение порадует любую девушку. Выбирайте максимально простой дизайн, чтобы он подошел под любой образ.

Парню

Набор имбирных пряников

Имбирные пряники. Фото: Global Look Press

Если он сладкоежка – попадете в топ. Пряники с рождественской тематикой можно, кстати, испечь вместе. Отличная идея – совместная готовка очень объединяет.

Теплый шарф

Уютный шарф всегда будет согревать его и напоминать о вас. А если вы свяжете его сами, то вам просто не будет цены, хотя уже, конечно, вряд ли успеете. Вы же не Золушка не спать ночами. Так что, велком в магазин.

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Термокружку

Еще один способ продемонстрировать свое желание заботиться о нем. Пусть его чай подольше остается горячим и не остывает, как и ваши чувства.

Тапочки-угги

Да, что-то мы все о тепле, да о тепле. Наверное, потому что зима на дворе и хочется согреться. Уютные и теплые тапочки-угги можно подарить и себе, и ему. Берите одинаковые – пусть у вас будет еще что-то, что вас объединяет.

Ключницу

Ключница из кожи – идеальный подарок для стильного мужчины. С ней он будет и выглядеть респектабельно, и ключами бренчать не будет, и риск их потерять сведется к нулю.

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