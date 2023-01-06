Что подарить на Рождество детям, родителям, возлюбленным: 20 небанальных идей – все удивятся вашему креативу

На новогодних каникулах мозги работают медленно и расслабленно. Думать совершенно не хочется. Как мы вас понимаем! И поэтому все придумали за вас. С нас – двадцать идей для подарков на Рождество. Пользуйтесь и радуйте своих любимых, если еще не успели это сделать в новом году.
Ребенку
Детей на Рождество радовать проще всего. Фото: Global Look Press
Вязаные рукавицы или носки
Зимой для долгих прогулок вязаные рукавички и носочки с рождественской тематикой – самый топ. Теплые, уютные, красивые они точно подарят радость ребенку – вашему, друзей, брата, сестры – неважно. Дарите!
Пазлы
Подарите ребенку пазлы и у вас будет пара часов на общение с его родителями. Это и игра, и развивающее упражнения для мозга – тренируется память, работает логика, гармонизируется деятельность обоих полушарий. Ну, вы поняли!
Мягкую игрушку
Мягкая игрушка - олень. Фото: Global Look Press
Малыши такие обожают. Мягкий мишка, зайчик, олененок или сказочный персонаж – и ребенок будет счастлив.
Книгу со сказками
И пусть в ней обязательно будут красивые картинки на рождественскую и новогоднюю тематику. Это создаст дополнительную атмосферу волшебства. Ну, и будет чем заняться оставшиеся дни каникул.
Раскраску и карандаши
Детвора обожает заниматься творчеством. Нет такого ребенка, который был бы не рад раскраске и карандашам к ней в придачу. Только подберите соответствующую тематику.
Родителям
Рождественский цветок в горшке
Пуансеттия. Фото: Global Look Press
Порадуйте маму с папой пуансеттией – красным цветком, напоминающим звезду. В народе его так и называют «рождественская звезда». Он порадует своей красотой и изяществом и будет делать это долго, если за ним ухаживать.
Кашпо
Тоже отличный вариант подарка для тех, кто любит цветы на подоконниках. Будет здорово, если удастся найти кашпо с рождественской тематикой.
Аромалампа-подсвечник
Этим подарком (с рождественской тематикой!) вы решаете сразу несколько задач. С аромалампой-подсвечником в доме и красиво, и уютно, и тепло, и пахнет приятно.
Фоторамка
Идеально, если вы распечатаете какую-то фотографию, напоминающую о прекрасном семейном событии 2022 года, и поставите ее в фоторамку. Такой подарок и порадует, и умилит.
Альбом для фотографий
Его тоже не обязательно дарить пустым. Наполните его снимками, и воспоминаний и разговор хватит на целый вечер.
Подруге
Поднос для завтрака в постель
Поднос для завтрака в постель. Фото: Global Look Press
Маленький поднос, на котором уместятся чашечка кофе и блюдце, – невероятно милый подарок, который способен порадовать романтично настроенную девушку.
Кофейную пару
Трудно найти девушку, которая равнодушна к красивой посуде. А если это будет набор для кофе с рождественской тематикой, то радости подруги не будет предела.
Ароматические саше
Прекрасный способ поднять настроение – приятный запах весенних цветов или еловых веток (что в Рождество актуальнее!). Ароматические саше – необычный и красивый сувенир, который оценят девушки.
Маски для лица
О, этого никогда много не бывает. Можно купить несколько, собрав красивый набор на каждый день – увлажняющую, восстанавливающую, подтягивающую, омолаживающую.
Украшение
Лаконичное украшение порадует любую девушку. Выбирайте максимально простой дизайн, чтобы он подошел под любой образ.
Парню
Набор имбирных пряников
Имбирные пряники. Фото: Global Look Press
Если он сладкоежка – попадете в топ. Пряники с рождественской тематикой можно, кстати, испечь вместе. Отличная идея – совместная готовка очень объединяет.
Теплый шарф
Уютный шарф всегда будет согревать его и напоминать о вас. А если вы свяжете его сами, то вам просто не будет цены, хотя уже, конечно, вряд ли успеете. Вы же не Золушка не спать ночами. Так что, велком в магазин.
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Термокружку
Еще один способ продемонстрировать свое желание заботиться о нем. Пусть его чай подольше остается горячим и не остывает, как и ваши чувства.
Тапочки-угги
Да, что-то мы все о тепле, да о тепле. Наверное, потому что зима на дворе и хочется согреться. Уютные и теплые тапочки-угги можно подарить и себе, и ему. Берите одинаковые – пусть у вас будет еще что-то, что вас объединяет.
Ключницу
Ключница из кожи – идеальный подарок для стильного мужчины. С ней он будет и выглядеть респектабельно, и ключами бренчать не будет, и риск их потерять сведется к нулю.