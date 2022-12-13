Главным страхом россиян за безопасность своего имущества оказались домашние животные

В России провели опрос, чего больше всего боятся граждане, когда речь касается их дома.
Выяснилось, что 64% россиян испытывает страх от того, что имущество в их квартире будет испорчено. Вот только стихийных бедствий в этом вопросе люде страшатся гораздо меньше, чем других факторов.
Так, 41% опрошенных опасается ущерба от домашних животных. На втором месте оказался страх затопления квартиры соседями - 39%. Далее идут возможность пожара (33%) и протечка труб (31%).
Еще 14% - это страх испытывают страх разнести жилье во время домашней вечеринки. И только 8% боятся взрыва бытового газа. А такие угрозы как стихийное бедствие и кража набрали всего по 6%.
При этом специалисты компании «Ренессанс Страховании» отмечают, что по их статистике основной ущерб приносят затопления квартир. На них приходится три четверти всех случаев повреждений квартир и домашнего имущества и 65% всех компенсаций, выплаченных застрахованным с начала 2022 года.
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А вот какие вещи россияне считают самыми ценными в своем доме:
- 35% - бытовая техника;
- 20% - диваны;
- 14% - «умная» техника;
- 14% - уникальные предметы декора.
Страшнее всего для опрошенных оказались повреждение холодильника (38%), телевизора (32%), варочной панели (22%) и компьютера (21%).
По материалам РБК.