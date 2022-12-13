Главным страхом россиян за безопасность своего имущества оказались домашние животные

В России провели опрос, чего больше всего боятся граждане, когда речь касается их дома.

Выяснилось, что 64% россиян испытывает страх от того, что имущество в их квартире будет испорчено. Вот только стихийных бедствий в этом вопросе люде страшатся гораздо меньше, чем других факторов.

Так, 41% опрошенных опасается ущерба от домашних животных. На втором месте оказался страх затопления квартиры соседями - 39%. Далее идут возможность пожара (33%) и протечка труб (31%).

Еще 14% - это страх испытывают страх разнести жилье во время домашней вечеринки. И только 8% боятся взрыва бытового газа. А такие угрозы как стихийное бедствие и кража набрали всего по 6%.

При этом специалисты компании «Ренессанс Страховании» отмечают, что по их статистике основной ущерб приносят затопления квартир. На них приходится три четверти всех случаев повреждений квартир и домашнего имущества и 65% всех компенсаций, выплаченных застрахованным с начала 2022 года.

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