За какие подарки на Новый год надо отдать деньги, иначе они принесут несчастье (список)

Астрологи уверены, что подарки, полученные на Новый год, способны принести большие проблемы. Даритель даже может не догадываться, что своим презентом он может принести беду в чужой дом.

Однако предотвратить несчастье все же можно. Досточтимо знать некоторые нюансы.

Например, если вам подарили на Новый год красивый нож, часы, щенка, носки, тапочки, полотенце, жемчужное ожерелье, то вам следует заплатить деньги дарителю. Иными словами, вы должны «выкупить» подарок. Считается, что в таком случае негативные чары моментально рассеются.

А если вам подарили алкоголь - передарите его, не открывайте бутылку. Тогда все будет хорошо, считают астрологи.

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