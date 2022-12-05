Как украсить новогодний стол, чтобы все упали: «фишки» от профи

В Новый год хочется себя порадовать и удивить гостей. И дизайнеры дали советы - как красиво оформить праздничный стол, чтобы ваши гости это точно запомнили.

Во-первых, скатерть. Эксперты рекомендуют использовать двойное покрытие. То есть сначала на стол стелется большая широкая скатерть (как правило, белая), а на нее в центр стола более узкая контрастная (она называется раннер).

Края стола украсьте веточками хвои. Запах дерева придаст хорошее настроение.

В Новый год принято загадывать желания, поэтому подготовьте для гостей карточки с предсказаниями. Важно, чтобы они были хорошими, иначе вы попросту испортите кому-нибудь праздничное веселье.

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