Новогодний стол по фэншуй: как привлечь богатство в 2023 году

Дизайнеры считают, что при помощи оформления новогоднего стола можно привлечь позитивную энергию. Эксперты дали советы — как при помощи фэншуй «приманить» богатство в 2023 году.

В первую очередь, не надо забывать про магию чисел. В новом году счастливой будет цифра три. А если три в квадрате, то это еще более благоприятно. Поэтому поместите 27 предметов на свой праздничный стол, лишним не будет.

Хотите больше денег в 2023 году? Тогда найдите 27 новеньких хрустящих купюр и положите их внутрь нового кошелька. Добавьте туда имбирь, например, в кармашек. Он является стимулятором для энергии денег.

Ну, и никак нельзя без магических слов. Произнесите за праздничным столом следующие выражения: