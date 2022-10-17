Остальные смело выбрасывайте: названы три типа ультрамодных головных убора

«Балаклава. Или капор. Ультрамодный, но идет далеко не всем. Зато в тепле ему точно нет равных даже зимой.

Шляпa-федора. Та, которую носил Индиана Джонс и Майкл Джексон. А сегодня подобная модель из фетра есть в гардеробе всех фэшн-блогеров. Вопреки стереотипам, эта модель универсальна, а не подойдет разве что к спортивному костюму.

Бини. Так называют самую простую вязаную шапку, чаще всего в рубчик, с отворотом. Это база — круто дополнит образ и с пуховиком, и с пальто, и даже с шубой», — посоветовала Надежда Стрелец.