Остальные смело выбрасывайте: названы три типа ультрамодных головных убора

Мода перестала требовать жертв. Сегодня держать голову не в холоде, а как раз в тепле — очень трендово.
Правда, в моде не все головные уборы, а только три вида. Журналист и блогер, прекрасно разбирающаяся в модных тенденциях, Надежда Стрелец в телеграм-канале рассказала, в чем сегодня вы будете выглядеть особенно актуально.
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«Балаклава. Или капор. Ультрамодный, но идет далеко не всем. Зато в тепле ему точно нет равных даже зимой.
Шляпa-федора. Та, которую носил Индиана Джонс и Майкл Джексон. А сегодня подобная модель из фетра есть в гардеробе всех фэшн-блогеров. Вопреки стереотипам, эта модель универсальна, а не подойдет разве что к спортивному костюму.
Бини. Так называют самую простую вязаную шапку, чаще всего в рубчик, с отворотом. Это база — круто дополнит образ и с пуховиком, и с пальто, и даже с шубой», — посоветовала Надежда Стрелец.
По материалам телеграм-канала «Стрелец-Молодец»