Остальные смело выбрасывайте: названы три типа ультрамодных головных убора

Катя Колисниченко из «Дома-2» в шапочке бини

Катя Колисниченко из «Дома-2» в шапочке бини. Фото: соцсети

Сегодня в тренде теплые шапочки, а не красивые прически.

Мода перестала требовать жертв. Сегодня держать голову не в холоде, а как раз в тепле — очень трендово.

Правда, в моде не все головные уборы, а только три вида. Журналист и блогер, прекрасно разбирающаяся в модных тенденциях, Надежда Стрелец в телеграм-канале рассказала, в чем сегодня вы будете выглядеть особенно актуально.

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«Балаклава. Или капор. Ультрамодный, но идет далеко не всем. Зато в тепле ему точно нет равных даже зимой.

Шляпa-федора. Та, которую носил Индиана Джонс и Майкл Джексон. А сегодня подобная модель из фетра есть в гардеробе всех фэшн-блогеров. Вопреки стереотипам, эта модель универсальна, а не подойдет разве что к спортивному костюму.

Бини. Так называют самую простую вязаную шапку, чаще всего в рубчик, с отворотом. Это база — круто дополнит образ и с пуховиком, и с пальто, и даже с шубой», — посоветовала Надежда Стрелец.

По материалам телеграм-канала «Стрелец-Молодец»

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