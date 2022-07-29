«Всегда нужно выбирать себя»: Анна Седокова дала совет, как научиться отпускать людей из своей жизни

Певица Анна Седокова множество раз влюблялась и расставалась. В одном из интервью 39-летнюю артистку спросили, как научиться быть сильной и независимой в ситуации, когда эмоции не дают отпустить дорогого человека.
«Всегда нужно выбирать себя, — ответила звезда. - Это может показаться эгоистичным, но, с другой стороны, это не значит, что, выбирая себя, ты отказываешься от кого-то другого. Задавайте себе вопрос: «А буду ли я счастлива сейчас?». Не зря говорят, что счастливые дети бывают у счастливых родителей, а счастливый муж — у счастливой жены, это действительно так».
«А по поводу отпустить: никто в этой жизни никому ничего не должен. Наверное, отпускать могут только люди с большим и добрым сердцем. Иногда мы не можем отпустить, потому что не уверены в себе. У меня была проблема: я долгое время писала песни, исходя из горя и печали, состояния, когда я несчастлива. Я вновь и вновь убегала в творчество. Сейчас я начинаю переучиваться, я пишу песни из другого чувства, это большая работа, которую важно проделать».
Что касается ее самой, то Седокова считает, что всегда легко отпускала людей. Возможно, она делала это слишком категорично, без разъясняющих разговоров, но иногда так было нужно.
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Певица отмечает, что бывшие супруги не должны пакостить друг другу или манипулировать общими детьми. Им стоит уважать друг друга как людей, которые были вместе и прошли через много хороших моментов.
«Очень важно выходить с трезвой головой из этого опьяняющего чувства любви. Да, с одной стороны, она тебя кружит и пьянит, но порой начинает заносить, и ты не можешь управлять своей жизнью. Важно проживать разные чувства: и легкое опьянение, и безумное счастье, а не только эту пьяную любовь», — цитирует Седокову журнал The Voice.
Напомним, певица состоит уже в третьем браке. У нее также трое детей от разных мужчин. Ранее Анна дала интервью о своем нынешнем замужестве.