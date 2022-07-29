«Всегда нужно выбирать себя»: Анна Седокова дала совет, как научиться отпускать людей из своей жизни

Певица Анна Седокова множество раз влюблялась и расставалась. В одном из интервью 39-летнюю артистку спросили, как научиться быть сильной и независимой в ситуации, когда эмоции не дают отпустить дорогого человека.

«Всегда нужно выбирать себя, — ответила звезда. - Это может показаться эгоистичным, но, с другой стороны, это не значит, что, выбирая себя, ты отказываешься от кого-то другого. Задавайте себе вопрос: «А буду ли я счастлива сейчас?». Не зря говорят, что счастливые дети бывают у счастливых родителей, а счастливый муж — у счастливой жены, это действительно так».

«А по поводу отпустить: никто в этой жизни никому ничего не должен. Наверное, отпускать могут только люди с большим и добрым сердцем. Иногда мы не можем отпустить, потому что не уверены в себе. У меня была проблема: я долгое время писала песни, исходя из горя и печали, состояния, когда я несчастлива. Я вновь и вновь убегала в творчество. Сейчас я начинаю переучиваться, я пишу песни из другого чувства, это большая работа, которую важно проделать».