«Вкус так себе, но прикольно»: Утяшева показала, что пьет по утрам для заряда бодрости

Новый выпуск своего YouTube-шоу «Дерзкая готовка» (от 19 июня) Ляйсан Утяшева посвятила самой себе. И начала общение с поклонниками с утреннего лайфхака.

36-летняя гимнастка и телеведущая рассказала, что помогает ей взбодриться в те дни, когда даже кофе оказывается бессилен. У звезды есть в запасе другой напиток, который она пьет каждый день.

«В шесть утра мне надо было очень сильно взбодриться, потому что мы поехали на экскурсию в пустыню, а я не могла проснуться. И пять чашек кофе ну просто никак не бодрили, не помогали, - рассказала Ляйсан. – Тут я вдруг вспомнила, что мне накануне рассказывали о чудо-куркуме с корицей, с лимоном в теплой воде. Вкус так себе, но прикольно».

Утяшева показала, что смешивает в стакане воды по половине чайной ложки каждого ингредиента. Она отметила, что данная смесь не только бодрит, но и снимает отечность и усиливает иммунитет.

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