«ВКонтакте» предупредит своих пользователей о чатах с мошенниками

Вычислить мошенников «ВКонтакте» пользователям поможет сама социальная сеть. В списке чатов приложения появится уведомление, что тот или иной собеседник был замечен в подозрительной активности.

Человек получит возможность сразу отправить жалобу на мошенника и закинуть его в «черный список», а диалог с подозрительной личностью будет тут же удален, чтобы никто не переходил по оставленным опасным ссылкам.

«Пока функция доступна части пользователей «ВКонтакте», но вскоре появится у всех. Функция действует в мобильном приложении: она охватит новые групповые чаты, в том числе созданные друзьями, а также переписки с теми, кого в друзьях нет», - цитирует ТАСС пресс-службу социальной сети.

Руководство «ВК» отмечает, что эта услуга будет особенно полезна для пенсионеров, подростков и всех, у кого недостаточно знаний в сфере кибербезопасности.

А что новенького выложили в соцсети скандальные знаменитости, ищите в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

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