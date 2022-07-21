Валя Карнавал показала, почему достойна звания самой лучшей девушки на свете

«Ребята! Я вам хочу сказать, что сегодня я точно забираю звание самой лучшей девушки на свете. А все потому, что мужчины любят желудком. И я сегодня вообще — полная кухарка! Я вам сейчас покажу, какие кулинарные шедевры я наготовила! — поделилась эмоциями Валентина в Telegram. — Вот такие вот пироги. Я, конечно, не жду похвалы, но это просто шедевр. Сейчас будем кушать, всем приятного аппетита».