Валя Карнавал показала, почему достойна звания самой лучшей девушки на свете

На днях блогер и певица Валя Карнавал вышла в соцсети, чтобы похвастаться своими кулинарными навыками.
20-летняя звезда выложила видео, на котором продемонстрировала приготовленные ею лазанью, овощной суп, украшенный сердечком из укропа, салат и шоколадный пирог с миндалем на десерт.
«Ребята! Я вам хочу сказать, что сегодня я точно забираю звание самой лучшей девушки на свете. А все потому, что мужчины любят желудком. И я сегодня вообще — полная кухарка! Я вам сейчас покажу, какие кулинарные шедевры я наготовила! — поделилась эмоциями Валентина в Telegram. — Вот такие вот пироги. Я, конечно, не жду похвалы, но это просто шедевр. Сейчас будем кушать, всем приятного аппетита».
Стряпня Карнавал собрала более 40 тысяч лайков. Повезло же ее парню Саше Стоуну покорить сердце такой хозяюшки.
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