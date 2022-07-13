В ГИБДД напомнили, как остаться целым, пользуясь общественным транспортом

Госавтоинспекция Москвы призвала граждан быть осторожными на дороге, даже если те сели в общественный транспорт.

С начала 2022 года в столице зарегистрировано 236 ДТП, в которых в результате падения пострадали 257 пассажиров наземного городского транспорта. 118 из них — люди старше 65 лет.

Чаще всего пассажиры автобусов и трамваев страдали при падениях в вечерний час пик (с 17 до 20 часов). При этом почти 40% таких происшествий случилось в непосредственной близости от остановки.

Стражи порядка опубликовали перечень основных мер осторожности в салоне наземного городского транспорта:

ожидая автобус или трамвай, находитесь в пределах остановочного павильона и ни в коем случае не выходите на проезжую часть;

после высадки из пассажирского транспорта не пересекайте проезжую часть в непосредственной близости от транспортного средства; при необходимости перейти дорогу дойдите до ближайшего пешеходного перехода;

если посадка или высадка из трамвая производятся на проезжей части или посадочной площадке, расположенной на ней, дождитесь полной остановки трамвая и убедитесь в своей безопасности;

в салоне общественного транспорта крепко держитесь за поручни, это поможет сохранить равновесие и избежать травм при резком торможении или ДТП;

при перевозке ребенка в коляске обязательно используйте стояночный тормоз, крепко держите коляску и держитесь за поручень; пристегивайте ремнями безопасности ребенка, если они предусмотрены конструкцией коляски;

детей постарше возьмите за руку, держитесь за поручень и проследите, чтобы ребенок сделал то же самое.

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