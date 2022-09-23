«Ты не можешь быть всегда счастлив»: Адам Сэндлер вспомнил совет отца, как преодолевать неудачи

Американский комик Адам Сэндлер за свою карьеру снялся в полусотне картин, но далеко не все из них были успешными. Если быть точнее, критики распинали большую часть его работ и лишь иногда хвалили.
В новом интервью 56-летний комик поделился, как относится к критике. По его словам, она все еще «жалит» его. В основном, из-за близких ему людей, которых он приглашает сниматься в свои фильмы. Самого же Адама разгромными комментариями уже не пронять.
«Я всегда помню слова моего отца. Он был крепким ублюдком, — цитирует Сэндлера издание Variety. — У него были взлеты и падения в жизни, например, он не работал год или два и не говорил нам об этом. Помню, однажды у меня что-то пошло не так. Я провалился на сцене или не попал на прослушивание. Я был расстроен и, наверное, смущен. И он сказал: «Адам, ты не можешь быть всегда счастлив. Ты не всегда будешь нравиться людям. Бывают и неудачи». Я ответил: «Но я просто хочу быть счастливым, мужик. Я не хочу всего этого отстоя». А он сказал: «На самом деле ты не узнаешь, что счастлив, если не почувствуешь этого отстоя».
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Напомним, Адам Сэндлер родился в Нью-Йорке в семье учительницы начальных классов и инженера-электрика. Его родители были потомками еврейских эмигрантов из России.