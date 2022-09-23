«Ты не можешь быть всегда счастлив»: Адам Сэндлер вспомнил совет отца, как преодолевать неудачи

Американский комик Адам Сэндлер за свою карьеру снялся в полусотне картин, но далеко не все из них были успешными. Если быть точнее, критики распинали большую часть его работ и лишь иногда хвалили.

В новом интервью 56-летний комик поделился, как относится к критике. По его словам, она все еще «жалит» его. В основном, из-за близких ему людей, которых он приглашает сниматься в свои фильмы. Самого же Адама разгромными комментариями уже не пронять.