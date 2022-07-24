Тревожную кнопку для вызова охраны можно будет скачать в телефон

В Москве прошла выставка Росгвардии «День передовых технологий». На ней было представлено новое мобильное приложение, которое, по сути, является карманной кнопкой тревожной сигнализации. Оно войдет в список технических средств, которые разрешено использовать вневедомственной охране Росгвардии.

Приложение можно скачать на мобильный телефон как операционной системы Android, так и iOS. После необходимой настройки пары нажатий на экран смартфона будет достаточно, чтобы дежурный сотрудник увидел сигнал тревоги и передал его группе задержания, которая выедет непосредственно к объекту для выяснения причин срабатывания тревоги.

Как передает ТАСС, пользователем такой кнопки может быть любой человек, частные охранные организации и объекты, которые находятся под вневедомственной охраной.

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