Россияне рванули за западными брендами в магазины Белоруссии

Если гора не идет к Магомеду, то… Концовку пословицы все знают.

После того, как многие зарубежные бренды одежды ушли из РФ, Белоруссия неожиданно стала более привлекательной для российских туристов. Турпоток в республику из нашей страны в 2022 году увеличился на 10-15%, а некоторые операторы называют цифру в 60%.

У россиян появился новый тренд — ездить на шопинг в Белоруссию. Особенно, если на руках у путешественника есть банковская карта платежной системы «Мир».

Как рассказала Ассоциации туроператоров России представитель туристической компании «Дельфин» Анна Овсянкина, по карте «Мир» в Белоруссии доступны покупки во многих магазинах масс-маркета и брендовых товаров. В этой республике, в отличие от РФ, не было массового ухода западных брендов, их магазины все так же работают в торговых центрах.