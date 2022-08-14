«Продолжить получать удовольствие»: Павел Деревянко рассказал, как сумел удачно выбрать профессию

Среда родившегося в Таганроге Павла Деревянко не особо способствовала тому, чтобы он стал большим артистом. И все-таки актер достиг вершин в профессии.
В новом интервью у него спросили, откуда у него вообще появилось желание встать на творческий путь.
«Это решение родилось из неопределенности будущего. Я никак не мог решить, что я хочу делать и кем быть. С 14 лет занимался в театральной студии «Лестница» при ДК завода «Прибой» в Таганроге. Студия разукрашивала серые будни не только мои, но и моих тогдашних товарищей. И я подумал, что было бы неплохо продолжить получать это удовольствие и поступил в Таганрогское театральное училище, где проучился два года», - рассказал Павел журналу «Театрал».
«Потом был ГИТИС. И только учась на втором курсе режиссерского факультета, я понял, что нашел свое призвание. Нашел дело, которым я смогу заниматься всю жизнь, и оно мне не надоест. Просто вдруг осознал, переходя дорогу, что теперь я счастливый человек. И надо сказать, не ошибся. За эти годы мне успело наскучить многое, но только не моя профессия».
46-летний Деревянко признался, что никогда не планировал и сейчас не хочет заниматься режиссурой. Он поступил на режиссера в ГИТИС только потому, что подавал документы везде – во ВГИК, в «Щуку», в «Щепку», во МХАТ, - но никуда дальше прослушиваний не прошел.
Актер не скрывает, что в начале карьеры хотел славы, денег и восторженных аплодисментов публики и лишь потом понял свою задачу в искусстве и осознал ответственность перед зрителем за свою игру. Несмотря на то, что Павел зарекомендовал себя в комедиях, сейчас ему больше хочется «создавать сложные образы, уводящие от самого себя как можно дальше».