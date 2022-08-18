Почти треть россиян принимают важные решения, оглядываясь на гороскопы

Почти треть россиян - 29% - читают гороскопы при принятии важных решений.

Из них 13% готовы пересмотреть свои планы по смене работы, руководствуясь советами астрологов. 12% откажутся от крупной сделки, например, покупки автомобиля. 11% перенесут собеседование. 10% будут назначать важные события только на благоприятные дни. 3% готовы отменить деловую встречу, а 2% и вовсе отказаться от работы с человеком определенного знака зодиака.

Таковы результаты опроса 3,2 тысячи пользователей сервиса «Работа.ру» старше 18 лет.

В целом 39% россиян читают гороскопы, только когда те попадаются им на глаза, а каждый десятый обязательно знакомится со звездным прогнозом на неделю. 49% респондентов и вовсе не читают астрологические прогнозы.

Но каждый четвертый хотел бы составить свой индивидуальный прогноз у астролога, а 13% уже составляли его однажды. И лишь 2% респондентов обращаются к астрологу регулярно.