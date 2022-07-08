Опальный актер Арми Хаммер «устроился» работать в отель и помог продвинуть бизнес

Прошел слух, что звезда Голливуда стал обычным консьержем.
Арми Хаммер

Арми Хаммер. Фото: Global Look Press

В социальных сетях появился слух, что 35-летний голливудский актер Арми Хаммер после скандала с обвинениями в жестоком обращении с женщинами устроился работать консьержем в отель на Каймановых островах.

5 июля в Twitter начало гулять фото листовки гостиницы, на которой известный артист был изображен в качестве сотрудника курорта.

«Я ваш личный консьерж, и я здесь, чтобы помочь вам получить самое лучшее от вашего отпуска», — написано на флаере над фотографией кинозвезды.

Информация об этом очень быстро распространилась по сети, так как после скандала в начале 2021 года актер нигде не снимался. Должен же он чем-то зарабатывать на жизнь. И вот — пошел в сферу туризма.

Но журналисты издания Variety, опровергли этот слух. Они позвонили адвокату актера, и тот заявил, что флаер — подделка. И менеджер отеля, чей номер был указан в листовке, признался, что все это розыгрыш.

Оказалось, что в юности Хаммер регулярно посещал Каймановы острова и жил там на протяжении всей пандемии. Он часто останавливается в этой гостинице и дружит с некоторыми ее сотрудниками, играет с ними в гольф. Как раз эти друзья и решили пошутить, выпустив фейковую листовку с лицом актера. Они разослали ее по номерам, желая узнать, какую реакцию вызовет подобный пранк.

Затея сработала на все сто и даже больше. Сотрудник отеля признался журналистам, что проработал на своей должности более 12 лет, но никогда не получал такого количества звонков от клиентов — он мог «лишь мечтать о такой огласке».

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Напомним, после того, как Арми Хаммера обвинили в непристойном поведении и даже изнасиловании, молодого актера исключили из ряда прибыльных проектов. Сам он отрицал те непотребства, которые ему приписывали, но это не помогло отстоять доброе имя звезды.

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