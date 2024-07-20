Как убрать без следа пятна с ковра от ягод, вина и соуса: растворятся на глазах

Если на вашем ковре появились такие неприятные гости, как пятна от ягод, вина или соуса, не спешите отправлять его в химчистку.

Дома вполне реально вывести их простыми методами. А рассказала нам о них Анастасия Савчук, генеральный директор клининговой компании «Настенька».

«Вина, ягодный сок и соусы относятся к ярким красителям. Поэтому их ни в коем случае нельзя промывать горячей водой, так вы пятна только закрепите», — сказала эксперт.

Ополосните поверхность холодной водой, а потом обработайте хозяйственным мылом, перекисью, водорода, лимонной кислотой, уксусной кислотой. Либо смесями из этих веществ.

«Скорой помощью для жирных пятен (масел, майонеза) является соль. Этот метод проверен многими поколениями. Она действительно великолепно абсорбирует жир. Насыпьте соль на пятно и вотрите его. Она вытянет на себя этот жир, и пятна практически не будет. Также шикарно работает сода. Подождите, когда в соду или соль впитается жир, пропылесосьте. Далее застирайте пятно порошком с энзимами. Я бы не рекомендовала использовать какие-то бытовые пятновыводители, потому что они только закрепляют пятна на коврах. Даже если вы потом обратитесь в химчистку, эти пятна трудно будет вывести», — рассказала эксперт Teleprogramma.pro.