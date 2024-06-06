Как избавиться от муравьев на участке: прежде всего нужно уничтожить матку

С наступлением садово-огородного сезона неизменно появляется проблема с муравьями. Каждое лето они появляются словно из ниоткуда и вывести их порой бывает очень сложно.

Проблема состоит в том, что уничтожить нужно, прежде всего, матку в муравейнике. Иначе она так и будет плодить потомство, пояснил читателям Teleprogramma.pro врач-дезинфектолог, директор по качеству компании « Добролов » Николай Дубинин.

Муравейник можно обработать дихлофосом или перекопать. После этого нужно посмотреть, что дальше будет. И если в гнезде продолжится жизнь, процедуру повторить. Обнаружить пути перемещения насекомых помогут специальные липкие ловушки.

«Если доступа к муравейнику нет, необходимо накормить муравьев ядовитой приманкой. В качестве отравы отлично подойдут порошок в виде гранул или гель от муравьев. Рабочие муравью смогут перенести гранулы или частички липкого геля в муравейник и накормить ими свою матку», — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что аэрозоли не так эффективны, так как уничтожают только отдельных рабочих муравьев.

Также муравьи хорошо бегут на сладкое, поэтому ядовитую приманку от насекомых можно приготовить с помощью подручных средств, например, смешав борную кислоту с чем-то сладким и липким вроде варенья.

Николай Дубинин заметил, что некоторое количество муравьев на участке даже полезно, не стоит вытравливать их полностью из своих владений.

«Они защищают растения от слизней, гусениц, личинок мух и других вредителей, разносят по участку семена растений, разрыхляют почву», — сказал эксперт.

По словам Николая Дубинина, так называемые гуманные способы против муравьев на самом деле не работают, лить воду и бензин на муравейники — тоже бесполезно.