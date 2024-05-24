Как добиться хорошего роста замиокулькаса: свет, пересадка в ноябре, правильно питание

Замиокулькас любят и ценят многие россияне за неподражаемый внешний вид, который вписывается в абсолютно любой интерьер.

Особенного ухода он не требует. Важно лишь знать несколько правил по его уходу. Их сайту Teleprogramma.pro раскрыла цветовод Евгения Лисовая .

По словам эксперта, замиокулькас растет волнами. Его активное развитие приходится на октябрь-ноябрь. Поэтому пересаживать его нужно (если требуется) именно в ноябре.

Пересаживать замиокулькас можно перевалкой, то есть достать растение с корнем с этим же грунтом и перевалить в горшок побольше без разбора корней и клубней.

Ухаживать за замиокулькасом нужно круглый год. Он не любит тень. В помещении, где ему не будет хватать света, растение будет расти медленно. Давая новые веточки, станет подсушивать старые.

Если поставить его в светлое место, то поливать потребуется чаще обычного.

«Самое лучшее удобрение для замиокулькаса — это свет и своевременный полив с просушкой. Он не любит расти в низинном грунте из пакета, половина почвогрунта для этого растения должна состоять из специальных цветочных разрыхлителей (камешков)», — сказала Евгения Лисовая.