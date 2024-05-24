Как добиться хорошего роста замиокулькаса: свет, пересадка в ноябре, правильно питание

Замиокулькас любят и ценят многие россияне за неподражаемый внешний вид, который вписывается в абсолютно любой интерьер.
Особенного ухода он не требует. Важно лишь знать несколько правил по его уходу. Их сайту Teleprogramma.pro раскрыла цветовод
По словам эксперта, замиокулькас растет волнами. Его активное развитие приходится на октябрь-ноябрь. Поэтому пересаживать его нужно (если требуется) именно в ноябре.
Пересаживать замиокулькас можно перевалкой, то есть достать растение с корнем с этим же грунтом и перевалить в горшок побольше без разбора корней и клубней.
Ухаживать за замиокулькасом нужно круглый год. Он не любит тень. В помещении, где ему не будет хватать света, растение будет расти медленно. Давая новые веточки, станет подсушивать старые.
Если поставить его в светлое место, то поливать потребуется чаще обычного.
«Самое лучшее удобрение для замиокулькаса — это свет и своевременный полив с просушкой. Он не любит расти в низинном грунте из пакета, половина почвогрунта для этого растения должна состоять из специальных цветочных разрыхлителей (камешков)», — сказала Евгения Лисовая.
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