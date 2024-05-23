Что на самом деле любит герань: забудьте про народные средства и просто купите биогумус

Герань любят многие россияне, однако растение иногда проявляет себя совсем не так, как хотелось бы их хозяевам. Вдруг начинает капризничать и отказывается цвести, листья теряют яркость, увядают и сохнут…

И тут современницы любят покопаться в Сети в поисках подкормок, которые способны быстро привести растение в форму. Чего только не пишут об этом во Всемирной паутине! Советуют и перекисью водорода поливать, и йодом, и чесночной водой, и другими чудесами, которые совсем не предназначены для питания растений.

Цветовод Евгения Лисовая посоветовала читателям Teleprogramma.pro не экономить на герани, поскольку именно это растение очень любит почву, богатую питательными веществами, и все-таки приобрести для развития цветка подкормку в магазине. А эксперименты с народными средствами оставить в стороне.

«Герань — очень прожорливое растение. Ей нужно большое количество органических удобрений или хороших профессиональных минеральных удобрений. Просто на слабом растворе йода ее не вытянуть. Поэтому не надо экономить, купите нормальные подкормки, которые разработаны специально для этого растения. Если сомневаетесь, то берите лучше органику. Например, жидкий биогумус «Вермикофе», «Вермикомпост» или их аналоги. Подобные подкормки хорошо влияют на цветение и набор целеной массы», — прокомментировала эксперт.