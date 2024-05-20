Готовим шикарный скраб для тела на основе сахара и масла, чтобы кожа стала как у младенца

Нежная кожа как у младенца — мечта каждой женщины. На самом деле достичь совершенства в этом смысле не так уж и сложно. Дома вы можете самостоятельно приготовить чудесные ароматные скрабы, которые не только улучшат состояние вашей кожи и сделают ее нежной, но и поднимут настроение ароматами и ощущениями.
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Скраб для тела — это не просто косметическое средство, это важный элемент ухода за кожей.
«Они помогают удалить омертвевшие клетки, улучшить кровообращение и стимулировать обновление кожи», — рассказала сайту Teleprogramma.pro врач-косметолог Татьяна Аюпова.
Эксперт заметила, что скрабы не стоит применять на лице, там кожа слишком нежная и может травмироваться.
Татьяна Аюпова предложила использовать смесь соли или сахара мелкого помола с растительным маслом (кокосовое, оливковое, миндальное) и эфирным маслом (лаванды, лимона, апельсина, пара капель для аромата и пользы).
«По желанию можно добавить мед, овсянку, кофе для улучшения текстуры или какую-нибудь косметическую глину, подходящую к типу кожи», — посоветовала Аюпова.
Эффективнее всего скраб показывает себя на распаренной коже после водных процедур. После отшелушивания не забудьте нанести на кожу питательный крем. Вы поразитесь своему преображению, гарантируем!
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