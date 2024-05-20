Никогда не пересаживайте замиокулькас весной и летом — погубите цветок безвозвратно

Замиокулькас не зря является любимцем многих россиян. Его эстетика легко вписывается в любые интерьеры. Он довольно неприхотлив, однако и это растение можно безвозвратно погубить, если попытаться пересадить его не вовремя.

Как рассказала корреспонденту сайта Teleprogramma.pro цветовод Евгения Лисовая , замиокулькас ни в коем случае не стоит пересаживать весной, летом и зимой.

«Дело в том, что замиокулькас растет волнами. Волна роста у него случается всего один раз в год. И приходится примерно на октябрь-ноябрь», — сказала Евгения Лисовая.

Именно в этот период (примерно в ноябре) растение рекомендуется пересаживать, тогда оно быстро пойдет в рост и начнет хорошо развиваться.