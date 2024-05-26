Как легко сделать полотенца и белье мягкими и нежными после стирки: просто уксус и соль

Как приятно, когда белье и махровые полотенца не только чистые и ароматные, но и мягкие. Такой простой фактор иногда задает настроение на весь день!

Сегодня Teleprogramma.pro расскажет, как этого достичь при помощи простых народных методов. А поможет нам в этом эксперт по уборке, генеральный директор клининговой компании «Настенька» Анастасия Савчук.

Собеседница отметила, что ключевым фактором здесь является смягчение воды. Когда она жесткая, то вы вряд ли сможете добиться желаемой мягкости. Поэтому попробуйте добавлять в воду соль или уксус, они отлично справляются с этой задачей, уничтожая известковые включения.

«Соль добавляется в стиральную машину, а уксус можно использовать как при стирке, так и для предварительного замачивания белья. Это не только смягчает воду, но и помогает избавиться от некоторых видов пятен», — прокомментировала эксперт.

Для стирки махровых полотенец Савчук рекомендует использовать специальные шарики для стирки. Они помогают выбить частицы порошка из волокон ткани и между ворсинок, которые слепляют текстуру ткани и делают полотенца жесткими. Также можно добавить дополнительный цикл полоскания.