Агроном Воробьев раскрыл способ, как спасти посадки во время морозов: помогут дымовые кучи

Этой весной погода часто преподносит сюрпризы. Примечательно, что в мае внезапно в ряде регионов выпал снег. Даже дачники в Подмосковье были удивлены, когда грядки покрыслись снежным покрывалом. Многие уже признаются, что лишились урожая.

В беседе с Teleprogramma.pro агроном и биолог Михаил Воробьев рассказал, как спасти свои посадки и противостоять морозу. Эксперт признался, что есть способ, который известен очень давно.

«Мы можем защитить посадки от морозов. Достаточно открыть любой справочник садовода за любой век. Там будет инструкция по устройству дымовых куч, которые дают теплый дым. Это костер, который забрасывается листьями или травой влажной, чтобы не дать открыться обильному пламени, но позволить создать дым. Сейчас есть специальные дымовые шашки, которые тоже дают обильный дым, он стелется по земле, не дает теплу земли испариться и сохраняет ее в кронах плодовых деревьев. Но когда холодная погода стоит долго, то тут мы уже ничего не можем сделать. Даже если наши цветки живые, то насекомые-опылители не летают и не опыляют их. Поэтому даже если цветки морозом не были повреждены, через пять или семь дней они увядают и опадают, если не будут опылены. Тут мы ничего сделать не можем», — прокомментировал Михаил Воробьев.

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