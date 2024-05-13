Агроном Воробьев рассказал, как нужно ухаживать за можжевельником, как у певицы Лолиты

Лолита Милявская в этом году стала еще больше времени уделять своему саду и огороду на участке в Болгарии. Она призналась, что сильно увлеклась всеми садовыми занятиями.
Лолита Милявская рассказала, что сама обрезала можжевельник и получила ожоги рук. Артистка напомнила, что во время таких работ на участке нужно надевать перчатки.
В беседе с Teleprogramma.pro агроном и биолог Михаил Воробьев объяснил, как надо ухаживать за можжевельником и что на самом деле могло случиться с Лолитой.
«Обожглась об можжевельник? Это странно. Она могла поцарапаться. Скорее всего, у нее аллергия. Это ее конкретная реакция на можжевельник. Я это растение тоже постоянно стригу, но ничего такого у меня не было. Перчатки надеваются при работе с хвойными. Это нужно, потому что они колючие и можно поцарапаться.
Можжевельник нужно стричь, потому что у него крона, в отличи от елки, очень неустойчивая, похожая на кипарис. При обильном снегопаде, когда осадки попадают на верхушку, начинается расщепление кроны. Растение не погибает, но становится некрасивым.
Можжевельник надо регулярно подрезать, делая его круглым. Зимой нужно приезжать и убирать снег с макушки можжевельника. Обесхвоенная часть у него восстанавливается очень проблематично. Чтобы этого не было, макушку, бока и все в целом подрезают, выправляют эту крону», — пояснил Михаил Воробьев.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Читайте также:
Лолита назвала любимую песню певца SHAMAN: «Я русский»
Подкормки и мульчирование: какой уход требуется плодовым деревьям и ягодным кустарникам весной
Названы дни в мае, когда ничего нельзя сажать: неблагоприятное время по лунному календарю