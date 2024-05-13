Агроном Воробьев рассказал, как нужно ухаживать за можжевельником, как у певицы Лолиты

Лолита Милявская в этом году стала еще больше времени уделять своему саду и огороду на участке в Болгарии. Она призналась, что сильно увлеклась всеми садовыми занятиями.

Лолита Милявская рассказала, что сама обрезала можжевельник и получила ожоги рук. Артистка напомнила, что во время таких работ на участке нужно надевать перчатки.

В беседе с Teleprogramma.pro агроном и биолог Михаил Воробьев объяснил, как надо ухаживать за можжевельником и что на самом деле могло случиться с Лолитой.