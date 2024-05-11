Дополнительное полоскание и хороший отжим: как постирать пуховое одеяло, чтобы оно не скомкалось

Одеяло привести в порядок сложно, если оно пуховое. Фото: freepik.com

Генеральный директор клининговой компании Анастасия Савчук призналась, что сложнее всего высушить большое одеяло.

Порой после зимы одеяло выглядит грязным, так как им укрывались несколько месяцев. Оно также может впитывать запахи. Однако отдавать его в химчистку отваживаются не все домохозяйки, так как это дорого. 

Генеральный директор клининговой компании «Настенька», эксперт по уборке Анастасия Савчук рассказала читателям Teleprogramma.pro, как постирать большое пуховое одеяло и какие проблемы могут возникнуть. 

«Пуховое одеяло уже редко я встречаю. Правила ухода за таким одеялом — как за пуховиками. Его можно постирать в стиральной машинке. Так как оно объемное, то навряд ли влезет в стиральную машинку. Но если оно влезло туда, то нужно использовать жидкое средство для стирки. Во многих машинка есть режим стирки пуховиков, который подойдет и для одеял. 

Можно добавить туда шарики для стирки, чтобы избежать формирования комков. Также следует поставить на хороший интенсивный отжим, потому что тут главное — отжать его. Дополнительно ставьте на полоскание. Я бы рекомендовала машинную сушку, так как просушить пуховое одеяло очень сложно. 

Я бы рекомендовала выбирать одеяла с другим наполнителем, так как неизбежно в пуховых одеялах заводятся пылевые клещи. Это может вызывать аллергию. Сейчас большое количество искусственных наполнителей, которые легко стираются и сушатся. 

Если одеяло пуховое, то лучше его сушить в специальной машинке. Важно, чтобы оно хорошо просохло, и в нем не завелась плесень», — пояснила Анастасия. 

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