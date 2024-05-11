Дополнительное полоскание и хороший отжим: как постирать пуховое одеяло, чтобы оно не скомкалось

«Пуховое одеяло уже редко я встречаю. Правила ухода за таким одеялом — как за пуховиками. Его можно постирать в стиральной машинке. Так как оно объемное, то навряд ли влезет в стиральную машинку. Но если оно влезло туда, то нужно использовать жидкое средство для стирки. Во многих машинка есть режим стирки пуховиков, который подойдет и для одеял.

Можно добавить туда шарики для стирки, чтобы избежать формирования комков. Также следует поставить на хороший интенсивный отжим, потому что тут главное — отжать его. Дополнительно ставьте на полоскание. Я бы рекомендовала машинную сушку, так как просушить пуховое одеяло очень сложно.

Я бы рекомендовала выбирать одеяла с другим наполнителем, так как неизбежно в пуховых одеялах заводятся пылевые клещи. Это может вызывать аллергию. Сейчас большое количество искусственных наполнителей, которые легко стираются и сушатся.

Если одеяло пуховое, то лучше его сушить в специальной машинке. Важно, чтобы оно хорошо просохло, и в нем не завелась плесень», — пояснила Анастасия.