Дополнительное полоскание и хороший отжим: как постирать пуховое одеяло, чтобы оно не скомкалось

Порой после зимы одеяло выглядит грязным, так как им укрывались несколько месяцев. Оно также может впитывать запахи. Однако отдавать его в химчистку отваживаются не все домохозяйки, так как это дорого.
Генеральный директор клининговой компании «Настенька», эксперт по уборке
«Пуховое одеяло уже редко я встречаю. Правила ухода за таким одеялом — как за пуховиками. Его можно постирать в стиральной машинке. Так как оно объемное, то навряд ли влезет в стиральную машинку. Но если оно влезло туда, то нужно использовать жидкое средство для стирки. Во многих машинка есть режим стирки пуховиков, который подойдет и для одеял.
Можно добавить туда шарики для стирки, чтобы избежать формирования комков. Также следует поставить на хороший интенсивный отжим, потому что тут главное — отжать его. Дополнительно ставьте на полоскание. Я бы рекомендовала машинную сушку, так как просушить пуховое одеяло очень сложно.
Я бы рекомендовала выбирать одеяла с другим наполнителем, так как неизбежно в пуховых одеялах заводятся пылевые клещи. Это может вызывать аллергию. Сейчас большое количество искусственных наполнителей, которые легко стираются и сушатся.
Если одеяло пуховое, то лучше его сушить в специальной машинке. Важно, чтобы оно хорошо просохло, и в нем не завелась плесень», — пояснила Анастасия.
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