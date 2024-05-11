Никаких разводов не останется: директор клининговой компании раскрыла, как правильно мыть зеркала

Есть лайфхак для мытья поверхностей. Фото: freepik.com

В мытье стекла и зеркал хорошо помогает средство для мытья посуды.

Любая домохозяйка хочет, чтобы дома было комфортно. Однако уборка зачастую отнимает много сил. Особенно обидно, когда после мытья зеркал на них остаются разводы. Но с этой проблемой легко бороться. Генеральный директор клининговой компании «Настенька», эксперт по уборке Анастасия Савчук рассказала читателям Teleprogramma.pro, как правильно мыть зеркала и похожие поверхности. 

«Самый удобный способ мыть зеркала — с помощью водосгонов. Хоть оно у вас маленькое, хоть больше. Если зеркало сильно загрязненное, то его, как и стекла, можно мыть слабощелочным раствором. Для этого подходит жидкость для мытья посуды. Берете ведерко и добавляете жидкость для мятья посуды. Затем берете тряпку мягкую, лучше микрофибру. Смачиваете ее в получившемся растворе и моете зеркало. Любые загрязнения отойдут. Пока еще зеркало мокрое, вы берете водосгон и стягиваете лишнюю жидкость с поверхности.

Разводы — недотертая влага. Когда зеркало выглядит идеально, вы берете сухую салфетку любую, лучше всего для этого подходит микрофибра для стекла, и ей дотираете уголочки и те места, куда не смогли дотянуться водосгоном.

А если у вас просто легкая пыль без глобальных загрязнений, то удобнее использовать гладкую микрофибру для стекла. 

Мой лайфхак — вы мочите только половину салфетки, отжимаете. Потом салфетку отжимаете, складываете пополам и еще раз отжимаете. У вас салфетка становится идеальной влажности. Она подходит для протирки любой поверхности, в том числе и зеркал. Эта 50%влажность может убрать грязь без мыльных растворов», — поделилась эксперт. 

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