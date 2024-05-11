Никаких разводов не останется: директор клининговой компании раскрыла, как правильно мыть зеркала

«Самый удобный способ мыть зеркала — с помощью водосгонов. Хоть оно у вас маленькое, хоть больше. Если зеркало сильно загрязненное, то его, как и стекла, можно мыть слабощелочным раствором. Для этого подходит жидкость для мытья посуды. Берете ведерко и добавляете жидкость для мятья посуды. Затем берете тряпку мягкую, лучше микрофибру. Смачиваете ее в получившемся растворе и моете зеркало. Любые загрязнения отойдут. Пока еще зеркало мокрое, вы берете водосгон и стягиваете лишнюю жидкость с поверхности.

Разводы — недотертая влага. Когда зеркало выглядит идеально, вы берете сухую салфетку любую, лучше всего для этого подходит микрофибра для стекла, и ей дотираете уголочки и те места, куда не смогли дотянуться водосгоном.

А если у вас просто легкая пыль без глобальных загрязнений, то удобнее использовать гладкую микрофибру для стекла.

Мой лайфхак — вы мочите только половину салфетки, отжимаете. Потом салфетку отжимаете, складываете пополам и еще раз отжимаете. У вас салфетка становится идеальной влажности. Она подходит для протирки любой поверхности, в том числе и зеркал. Эта 50%влажность может убрать грязь без мыльных растворов», — поделилась эксперт.