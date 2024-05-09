Дачница Ганичкина назвала лучший препарат от колорадского жука: «Сразу исчезнут»

С наступлением весны дачники устремляются на участки. Многие высаживают картошку, огурцы, помидоры и другие овощи. Однако мало вырастить плодовое растение, о нем надо заботиться.

Зачастую огородники сталкиваются с такой проблемой, как колорадские жуки, которые могут погубить посадки. Есть много способов, как их прогнать с участка. Знаменитая дачница, огородница и телеведущая Октябрина Ганичкина рассказала Teleprogramma.pro, какой способ самый эффективный.