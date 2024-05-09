Дачница Ганичкина назвала лучший препарат от колорадского жука: «Сразу исчезнут»

С наступлением весны дачники устремляются на участки. Многие высаживают картошку, огурцы, помидоры и другие овощи. Однако мало вырастить плодовое растение, о нем надо заботиться.
Зачастую огородники сталкиваются с такой проблемой, как колорадские жуки, которые могут погубить посадки. Есть много способов, как их прогнать с участка. Знаменитая дачница, огородница и телеведущая
«От колорадского жука есть такой препарат, который называется «Имидор», или по-другому «Командор». Нужно всего полтора миллилитра на десять литров воды. Если уже появился жук, то надо понимать, что его самки откладывают яйца. Эти личинки настолько прожорливые! Если вы заметили колорадского жука, то нужно один раз обработать этим раствором картошку. Вредители сразу исчезнут.
Есть и народные методы, но они не действуют так эффективно. Это и опудривание золой, и посадка фасоли. Если появился колорадский жук, то надо обязательно обработать раствором», — поделилась Октябрина.
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