Как на самом деле надо стирать пуховик, чтобы не испортить: четыре простых правила

При стирке пуховика надо знать нюансы. Фото: freepik.com

Некоторые пуховики стирать в машинке категорически нельзя.

После зимы нужно постирать пуховики, но порой это проблематично. Нет необходимости сдавать такие вещи в химчистку, так как и дома можно вернуть пуховику прежний вид. Любимую зимнюю вещь можно постирать в обычной машинке. 

Однако надо учесть несколько нюансов, чтобы не испортить зимнюю куртку. Для Teleprogramma.pro рассказала, как правильно стирать пуховик, генеральный директор клининговой компании «Настенька», эксперт по уборке Анастасия Савчук.

«Это достаточно легкий и избитый вопрос. Во-первых, нужно обязательно смотреть инструкцию по эксплуатации изделия. Если там указала стирка, то только в таком случае вещь можно стирать. Бывает ткань, которую нельзя стирать, также порой нет прострочки в пуховике, тогда у вас пух просто в одно место собьется и вы его потом не сможете распределить равномерно.

Во-вторых, пуховики, которые можно стирать, они другие. Стирать пуховики лучше со специальными шариками, которые разбивают пух и не дают ему превращаться в комки. 

Третье. Обязательно стирать с гелеобразными средствами, потому что они лучше вымывается. Надо ставить дополнительное полоскание, потому что пух важно прополоскать.

Четвертое. После стирки важно просушить пуховик. Если у вас стиральная машинка с сушилкой, то это идеальный вариант. Я, например, ставлю холодную, а не горячую сушку, чтобы не сел пуховик. Также сушильная машина не дает образовываться этим комкам внутри пуховика. Если у вас нет сушильной машины, то дайте пуховику хорошо просохнуть, а потом разбейте весь наполнитель, комки. Встряхивайте его, пройдитесь руками по нему», — пояснила эксперт. 

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