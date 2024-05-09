Как на самом деле надо стирать пуховик, чтобы не испортить: четыре простых правила

«Это достаточно легкий и избитый вопрос. Во-первых, нужно обязательно смотреть инструкцию по эксплуатации изделия. Если там указала стирка, то только в таком случае вещь можно стирать. Бывает ткань, которую нельзя стирать, также порой нет прострочки в пуховике, тогда у вас пух просто в одно место собьется и вы его потом не сможете распределить равномерно.

Во-вторых, пуховики, которые можно стирать, они другие. Стирать пуховики лучше со специальными шариками, которые разбивают пух и не дают ему превращаться в комки.

Третье. Обязательно стирать с гелеобразными средствами, потому что они лучше вымывается. Надо ставить дополнительное полоскание, потому что пух важно прополоскать.

Четвертое. После стирки важно просушить пуховик. Если у вас стиральная машинка с сушилкой, то это идеальный вариант. Я, например, ставлю холодную, а не горячую сушку, чтобы не сел пуховик. Также сушильная машина не дает образовываться этим комкам внутри пуховика. Если у вас нет сушильной машины, то дайте пуховику хорошо просохнуть, а потом разбейте весь наполнитель, комки. Встряхивайте его, пройдитесь руками по нему», — пояснила эксперт.