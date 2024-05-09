Названы дни в мае, когда ничего нельзя сажать: неблагоприятное время по лунному календарю

Уже в мае многие дачники устремляются на свои участники. Зачастую во время праздников есть время, чтобы заняться огородом. Однако порой не стоит спешить и браться за лопату так рано. Ведический астролог Анна Дудчик для читателей Teleprogramma.pro назвала даты, которые по лунному календарю крайне неудачные, чтобы работать в огороде и сажать растения. Оказалось, что в мае таких дней будет несколько.

11 мая рекомендуется воздержаться от посевных работ и возобновить их 12 мая.

14 мая, начиная с 10:34 и до 15 мая 12:55, предпочтительно избегать посадки.

18 мая, а также весь день 19 мая (до полудня) не подходят для посева бобовых.

В течение последующих двух недель, до 6 июня, ожидается неблагоприятный период для посевных работ. В эти дни рекомендуется сосредоточиться на уходе за уже посаженными растениями, совместив это с фазой растущей Луны.