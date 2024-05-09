Никаких нитратов и химии: дачница Октябрина Ганичкина рассказала, что можно применять вместо удобрений

Нужно насытить почву полезными веществами перед посадкой растений. Фото: freepik.com

Знаменитая дачница Октябрина Ганичкина дала советы тем, кто еще не знает, как подготовить почву к посадке растений.

В мае дачники активно начинают готовиться к посадке растений, выращиванию овощей и фруктов. Примечательно, что раньше многие использовали удобрения, так как почву необходимо напитать полезными веществами, сделать ее более плодородной. Однако оказалось, что в современном мире есть другой способ подготовить почву на огороде к посадке. 

Знаменитая дачница, огородница и телеведущая Октябрина Ганичкина рассказала Teleprogramma.pro, какой метод полюбился огородникам. Она подчеркнула, что он безопасный, без химии и нитратов. 

«Сейчас вместо удобрений все огородники применяют питательную добавку на основе природного минерала. Он называется цион. Он настолько дает питание растениям культурным, что никаких подкормок в течении вегетационного периода не делается. И нитратов нет, поэтому огородники очень довольны. Я вообще химию давно не добавляю», — пояснила Октябрина. 

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Ранее она также рассказала, что надо сделать перед посадкой картошки, чтобы получить большой урожай. Телеведущая назвала лучшие сидераты. 

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