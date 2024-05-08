Что надо сделать перед посадкой картошки, чтобы получить большой урожай: используйте эти сидераты

Наступает время, когда нужно готовить огород к посеву. Многие предпочитают выращивать картошку, но она требует особого внимания и ухода. Знаменитая дачница, огородница и телеведущая Октябрина Ганичкина рассказала Teleprogramma.pro об особенностях посадки картофеля и о том, что делать, если нет места, чтобы посадить эту культуру.

«Каждый год сажать картофель на одном и том же месте, конечно, не стоит. У некоторых семей небольшая площадь огорода, они не могут найти еще столько же места. Многодетные семьи много сажают. Если у них, например, шесть соток картофеля и нет больше другой такой площади, то они продолжают на этом же поле каждый год сажать картофель. А вот у меня две грядки. Я в этом году высаживаю на одной грядке, на следующий год, если не было никаких болезней, я продолжаю на этой же грядке выращивать картофель. Но если что, рядом есть грядка, где росли тыквенные культуры, и я могу перейти на ту грядку», — поделилась эксперт.

По ее словам, если площадь позволяет высаживать картошку на разных участках, то тогда это можно делать раз в два или три года. Октябрина пояснила, что за это время обычно не накапливаются никакие болезни. Она также рассказала, какие сидераты можно посадить, чтобы почва насытилась полезными веществами.

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