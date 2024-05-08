Проще не бывает: директор клининговой компании раскрыла три способа убрать «мятость» вещей без утюга

В современном мире порой не хватает времени, поэтому в моде долгое время были мятые вещи. Некоторые люди отвыкли гладить, но есть случаи, когда нельзя появиться в мятой одежде на людях. Генеральный директор клининговой компании «Настенька», эксперт по уборке Анастасия Савчук рассказала Teleprogramma.pro о нескольких способах привести вещи в порядок без утюга.

«Самое очевидное — это использовать фен. Если образовались глубокие заломы, то можно это место спрыснуть водой и посушить феном. От горячего воздуха, практически как от отпаривателя, складочки должны разойтись. Это должно сработать на 100%! Второй способ более сложный. Если есть в доступности чайник или кастрюля с водой, которую можно нагреть, тогда можно разглаживать одежду над паром. Главное, нужно быть осторожным, чтобы не обжечься», — поделилась эксперт.

Также есть и третий способ, о котором мало кто знает. Существуют специальные спреи для разглаживания одежды, которые работают без утюга. Это станет настоящей палочкой-выручалочкой для тех, кто ненавидит гладить белье и одежду.

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