В какие дни лучше всего сажать цветы на своем участнике: благоприятные даты на май по лунному календарю

С наступлением весны дачники устремились на свои участники. Многие хотят быстрее высадить растения, чтобы вскоре возле дачи все цвело, но тут не всегда стоит спешить.

Для Teleprogramma.pro ведический астролог Анна Дудчик рассказала, что, опираясь на многовековые знания, сажать растения лучше всего на растущую Луну. Она выделила наиболее благоприятные даты для посадки цветов и всех зеленых растений.

10 мая лучше всего заняться украшением участка, высадкой цветов, газонов, благоустройством прудиков, дорожек и всего, что радует наш глаз. Ведь красота в нашей жизни также очень важна. 12 мая — это будет благоприятный день для работы с растениями, кустарниками и деревьями, и для посадки в том числе. Весь день 13 мая и до 10:34 14 мая — самое благоприятное время для посадки цветов, а также зелени, от которой мы хотим быстрого роста. Можно сажать и все другие растения, они будут расти хорошо и быстро. 17 мая отлично подходит для посадки цветов и экзотических растений, украшения участка. 18 мая благоприятен для высадки в незащищенный грунт, а также всех культур, которые будут произрастать под открытым небом, заботы о растениях. С 19 мая и до 15:10 20 мая — превосходный период для посева любых растений, а также для полива, заботы, внесения удобрений и подкормок.

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