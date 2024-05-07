Агроном Михаил Воробьев объяснил, чем снег в мае может навредить растениям в огороде: «Приостановят свой рост»

7 мая в Москве и Московской области неожиданно выпал снег. В некоторых регионах России также стало холодно и выпали осадки в виде снега. Это встревожило дачников, так как многие успели посадить в своем огороде разные растения. Однако агроном и биолог Михаил Воробьев в беседе с Teleprogramma.pro признался, что снег в такое время года не погубит посадки. По его словам, ущерб будет незначительным.

«Снег, в отличие от заморозков, не доставляет таких больших проблем для растений, которые у нас сейчас растут на даче. По той простой причине, что когда идет снег, температура не опускается ниже нуля градусов. По крайней мере весной. А зимой, конечно, это по-другому. Снег мешает в основном растениям цветущим.

Вот то, которое на фотографии, это сладкий терн. Снег налип на тычинки и пестики, и это чисто механически препятствует опылению. Вот поэтому это неблагоприятно. Что касается других растений, то поскольку понижения температуры ниже нуля нет, то не страдает непосредственно от холода практически никто.

Никаких не наблюдается проблем, но единственное, что если теплолюбивые растения высажены уже на грядке или в парник, то, естественно, они приостановят свой рост, но не погибнут, потому что опять-таки по той простой причине, что температура не опускается ниже нуля. Это происходит из-за закона сохранения энергии. Если нам снег нужно растопить, мы должны затратить тепло. Соответственно, при формировании снега тепло выделяется и температура не опускается до минусовых значений», — пояснил агроном.