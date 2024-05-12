Только при 40 градусах: директор клининговой компании рассказала, как правильно стирать кроссовки

Для весны и лета одной из самых комфортных пар обуви являются кроссовки. Их существует огромное количество в разных фасонах и цветах. Однако часто они быстро пачкаются, особенно те кроссовки, у которых белая подошва.
Тогда возникает вопрос: как их постирать? Если не знать нюансов, то обувь просто может испортиться. Генеральный директор клининговой компании «Настенька», эксперт по уборке
«Нужно прежде всего определить материалы, из которых они сделаны. Есть кроссовки, к примеру, из замши или больше, допустим, из кожи. Тогда их не рекомендовано, конечно, стирать в стиральной машинке.
Эти кроссовки подлежат специальной чистке. То есть полно сейчас всяких очищающих пен для кроссовок и так далее. То есть мы предварительно очищаем кроссовки от крупной грязи, моем подошву, если есть какие-то пятна. Или мы хотим отбелить больше подошву, тогда наносим средство на подошву. Сейчас имеются отбеливающие пены, прям для подошвы, чтобы она стала идеально белой. Мы ее отбеливаем, все хорошо промываем.
Тряпочные кроссовки после предварительной обработки или с небольшими вставками кожи или кожзама можно в стиральной машинке стирать. Существуют специальные мешки для стирки, чтобы они просто там не так сильно болтались. Есть специальные в стиральную машину вставки даже для кроссовок, чтобы они не крутились и не бились о бока, можно их использовать, можно без них. Стираются кроссовки не больше чем на 40 градусах.
Если они яркие, можно стирать и с одеждой, порошками или гелями для цветных тканей. Если они белые, то можно использовать и отбеливатели и стирать порошками для белых тканей, можно использовать ополаскиватель. Только аккуратный отжим. Не надо там ставить на 1600, 1200 оборотов! 800 оборотов будет достаточно.
Кроссовки цветные. Фото: freepik.com
И самое главное — это сушка кроссовок. Кроссовки не рекомендовано сушить на батарее, но по другому их, наверное, не просушишь. Главное в просушивании кроссовок — их хорошо набить по форме.
Есть такие специальные пластиковые колодки, или можно использовать что-то подобное, чтобы форму правильной кроссовок после стирки приобрел. Нужно вставить обязательно в кроссовки и сушить не подошвой на батареи, а именно тканевой часть вниз. Также можно через полотенце сушить, чтобы на обуви не осталось никаких полос от влаги или грязи.
Существуют специальные сушилки для обуви, они тоже имеют форму колодки, но это, наверное, уже после предварительной сушки. Дело в том, что они не должны быть мокрые, потому что мокрые кроссовки в электрические сушилки не рекомендуется ставить.
Шнурки стоит стирать отдельно. Фото: freepik.com
Насчет замшевых кроссовок и кожаных. Тут можно только вытащить шнурки и постирать их отдельно. Шнурки очень визуально придают чистоту, можно их отбелить еще специально, потому что они серели и выглядели неопрятно.
Значит, вытаскиваем шнурки, а сами кроссовки, кожаные или замшевые, обрабатываем пенным средством. Чтобы взбодрить замшу, можно использовать всякие щеточки для ухода за замшей и ластики. Какие-то затертости, пятна удаляются ластиком с замши. Их надо прочесать этой щеточкой для замши, тогда они становятся буквально как новые. Мы не можем их постирать, но чтобы освежить их изнутри, следует достать стельку и протереть ее влажной тряпкой, если стелька кожаная. Очень хорошо с этим справится тряпка из микрофибры. А если стелька с текстильной поверхностью, то ее можно застирать, просушить и обратно в кроссовки засунуть», — пояснила эксперт.