Только при 40 градусах: директор клининговой компании рассказала, как правильно стирать кроссовки

Для весны и лета одной из самых комфортных пар обуви являются кроссовки. Их существует огромное количество в разных фасонах и цветах. Однако часто они быстро пачкаются, особенно те кроссовки, у которых белая подошва.

Тогда возникает вопрос: как их постирать? Если не знать нюансов, то обувь просто может испортиться. Генеральный директор клининговой компании «Настенька», эксперт по уборке Анастасия Савчук рассказала Teleprogramma.pro, как правильно почистить кроссовки, чтобы они стали как новые. Нужно сначала понять, из какого они материала, так как от этого зависит, можно ли их стирать в машинке.