Как легко вернуть белизну постельному белью: просто смешайте это средство с порошком и водой

Порой постельное белье перестает быть белым. С этой проблемой сталкиваются многие хозяйки. Однако есть способ, как вернуть белизну вещам, в том числе и белью. Марина Тимофеева, ведущая дзен-канала «Уютный дом», раскрыла свой способ.

Она подчеркнула, что нет такого чудо-средства, которое вернет первозданную белизну беспощадно застиранной вещи. Но эксперт призналась: благодаря некоторым методам можно сделать вещь светлее на несколько тонов. Что уже неплохо.

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