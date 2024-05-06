Как легко вернуть белизну постельному белью: просто смешайте это средство с порошком и водой

Порой постельное белье перестает быть белым. С этой проблемой сталкиваются многие хозяйки. Однако есть способ, как вернуть белизну вещам, в том числе и белью. Марина Тимофеева, ведущая дзен-канала «Уютный дом», раскрыла свой способ.
Она подчеркнула, что нет такого чудо-средства, которое вернет первозданную белизну беспощадно застиранной вещи. Но эксперт призналась: благодаря некоторым методам можно сделать вещь светлее на несколько тонов. Что уже неплохо.
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«Отлично работает вариант с нашатырным спиртом. В таз наливаем 10 литров горячей воды. Добавляем 4 ст. ложки перекиси водорода. Растворяем 100 г порошка, подойдет самый дешевый. Можно добавить 3 ст. л. соли, тогда количество порошка можно уменьшить в два раза. В завершении наливаем 5 ст. л. нашатырного спирта.
Погружаем белье в полученный раствор и оставляем минимум на три часа. Можно оставить на ночь. Я именно так чаще всего и делаю. Чтобы по ванной не распространялся аромат нашатыря, натягиваем поверх тазика пищевую пленку.
После замачивания белье отправляем в стирку. Если переживаете, что останется запах, в отсек для кондиционера добавьте 50–70 мл уксуса. Он устранит все неприятные запахи», — поделилась Тимофеева.