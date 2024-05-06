Будет огромный урожай огурцов, помидоров и картошки: самые благоприятные даты для посадки растений по лунному календарю

С наступлением тепла дачники устремляются на свои участники, чтобы заняться огородом. Но порой нужно знать, когда лучше всего высаживать те или иные растения. Для Teleprogramma.pro ведический астролог Анна Дудчик рассказала, что, опираясь на многовековые знания, сажать растения лучше всего на растущую Луну. Она выделила наиболее благоприятные даты для посадки плодовых растений.

«В этом месяце самые благоприятные даты для посадки — с 8 мая (после 11 часов утра по московскому времени) до 21 мая, 15:10 (в обоих случаях важно учитывать указанное время). 8 мая (после 11:03) благоприятно высаживать растения в открытый грунт, чтобы они росли под открытым небом. 9 мая — очень хороший день для посадки, можно сажать любые растения, особенно те, от которых мы хотим получить обильные плоды (например огурцы, помидоры, картофель). Отличный день для посадки деревьев и кустарников и ягод. Также сегодняшний день очень подходит для ухода, полива, удобрения и подкормки растений», — поделилась эксперт.

Также Анна отметила, что вторая половина 15 мая и весь день 16-го подходят для посадки корнеплодов, таких как картофель, лук, морковь и многое другое. По ее словам, 18 мая подходит для высадки в открытый грунт, а также всех растений, которые будут расти под открытым небом, ухода за растениями.

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