Ветврач Шеляков рассказал, как уберечь собак и кошек от клещей

С наступлением весны просыпаются членистоногие. Многие из них опасны для животных. Лучше заранее позаботиться о том, чтобы кошку или собаку во время прогулки на природе не укусил клещ. Также четвероногие друзья человека легко могут подхватить блох, которые доставляют массу неприятностей.

Для Teleprogramma.pro главный врач ветеринарной клиники «Мартовский кот» Михаил Шеляков дал простые советы, как обезопасить своих пушистых любимчиков с наступлением сезона клещей и блох.

«Все для нас придумано. Это обработки! Это могут быть брызгалки на все тело. Они в зоомагазинах продаются. У них много минусов, но один единственный плюс — то, что они действовать начинают сразу. То есть мы побрызгали, тут же можем выходить в подозрительный лес или парк. А минус в том, что легко смывается. Как атмосферными осадками, так и сам питомец может облизнуть шерсть, а еще при обработке можно упустить что-то. Поэтому, какие-то уязвимые места для блох и клещей, конечно, остаются.

Второй способ — это ошейники. Он самый, скажем, неэффективный, потому что в клинической практике не видно достаточного эффекта от применения ошейников, поэтому сразу скажем, что ошейники, наверное, не надо даже использовать.

Третий популярный способ — капли на холку. Наверное, они эффективны, а также хороши по соотношению именно эффекта и цены. Это наиболее лучший вариант. Надо только не забывать, что они имеют ограниченный срок действия. То есть каждый месяц надо обрабатывать.

Также от клещей можно давать таблетки. Это актуально для собак. И, конечно, это самый эффективный способ защиты, но только от клещей, то есть от блох особенно нет.

Если мы говорим про универсальные какие-то вещи: именно блохи, клещи и даже кровососущие насекомые. Какие-то брызгалки, например, на все тело, они помогают от всех этих вот недугов, которые могут быть свойственны для, например, загородного отдыха. Или кто-то там, например, на лето уезжает на дачу. Да, там это актуально, конечно.

А таблеточки только от клещей, но это вообще универсальное и прекрасное средство. Еще сейчас, к сожалению, есть большие проблемы с импортными препаратами, большие проблемы с их приобретением. Сейчас мы даже своим клиентам особенно уже говорим, что нет так нет, надо просто забыть про эти препараты и пользоваться другими средствами. Благо целых три способа мы с вами перечислили», — поделился ветврач.