Надвигаются холода: как спасти розы, петунии и другие цветы в саду

Похолодание, которое ожидается во многих регионах России, вызывает беспокойство у садоводов, уже высадивших цветущие растения. Биолог и агроном Елизавета Тихонова поделилась с сайтом Teleprogramma.pro советами о том, как уберечь растения от наступающих холодов.

«Розы, по словам Тихоновой, не нуждаются в особом уходе, так как они могут выдерживать температуру до минус 12 градусов. Бархатцы также относительно устойчивы к холоду, они могут выдерживать температуру до минус 2 градусов», — сказала агроном.

Так что просто постарайтесь сохранить спокойствие и не паниковать, когда увидите свои красивые растения, припорошенными снежком.

«Однако петунии, которые являются чисто южным растением и не относятся к семейству сложноцветных, могут испытывать трудности при низких температурах. Для их защиты можно использовать ветки, которые следует положить между растениями, а сверху накрыть спанбондом, чтобы избежать прямого контакта с листьями и цветками», — добавила Тихонова.

Для этой цели хорошо подойдут обрезки туи и других хвойных. Они создадут между цветами пространство, которое поможет избежать губительного соприкосновения листочков растений в холода. Кроме того, защитят от негативного влияния конденсата, образующегося на укрывном материале.

«Ирисы, которые часто называют петушками, могут пережить зиму под снегом, даже если они не цветут. Их корни могут промерзать, но растениям это не причиняет вреда», — подчеркнула эксперт.

Также садоводам не стоит беспокоиться о высаженных бегонии, бархатцах и лаванде, они вполне морозостойки. С майским похолоданием смогут справиться самостоятельно.

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