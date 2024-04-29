Что нужно сделать с многолетними цветами в саду весной: советы ландшафтного дизайнера

Большинство садоводов отдают предпочтение многолетним декоративным растениям, поскольку они долго растут на одном месте и требуют минимального ухода. Как правило, это пионы, гортензии и флоксы.

Среди однолетников тоже есть много красивых цветов, но выращивают их обычно рассадным способом, производя посев в конце февраля. Если рассады однолетних растений нет, ее придется покупать, отметила ландшафтный дизайнер и ведущая Первого канала Ольга Платонова.

«Многолетние растения, которые высажены на участке, нуждаются весной в обрезке, подкормке, прополке и поливе», — рассказала эксперт Teleprogramma.pro.

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По ее словам, существуют определенные правила пересадки и деления таких растений.