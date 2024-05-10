Зачем опытные садоводы весной всегда «шевелят» розы вилами: секрет раскрыла ландшафтный дизайнер

Ландшафтный дизайнер и ведущая Первого канала
Прежде всего, по словам эксперта, нужно убрать от корневой шейки лишнюю землю и таким образом как бы «разокучить» розы. Если некоторые побеги за зиму почернели, значит, они обмерзли. Необходимо их удалить до здоровой ткани.
Обязательно нужно полностью обработать раствором бордоской жидкости куст розы и всю землю под ним от грибковых заболеваний. Если роза плетистая, ее поднимают и привязывают к опоре. В случае если роза кустовая, просто ставят опоры. Их предварительно тоже обрабатывают бордоской жидкости. Для подкормки роз можно использовать перепревший навоз.
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«Еще очень хорошей процедурой для розы будет ее шевеление вилами. У розы есть огромный длинный корень, который уходит в землю до трех метров. Это якорный корень. И для того, чтобы дыхание проходило, чтобы он тоже дышал, нужен доступ воздуха, ведь земля за зиму сильно уплотнилась.
Поэтому опытные садоводы берут вилы, втыкают рядом с корневой системой и начинают ими вправо и влево как бы нажимать. Получается, что почва приходит в движение, появляются воздушные каналы, которые доставляют воздух до глубоких корней розы. Вот это шевеление розы — тоже один из этапов ухода за ней в весенний период», — отметила Платонова.