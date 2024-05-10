Зачем опытные садоводы весной всегда «шевелят» розы вилами: секрет раскрыла ландшафтный дизайнер

Ландшафтный дизайнер и ведущая Первого канала Ольга Платонова рассказала Teleprogramma.pro, в каком уходе нуждаются розы после того, как с них весной было снято защитное укрытие.

Прежде всего, по словам эксперта, нужно убрать от корневой шейки лишнюю землю и таким образом как бы «разокучить» розы. Если некоторые побеги за зиму почернели, значит, они обмерзли. Необходимо их удалить до здоровой ткани.

Обязательно нужно полностью обработать раствором бордоской жидкости куст розы и всю землю под ним от грибковых заболеваний. Если роза плетистая, ее поднимают и привязывают к опоре. В случае если роза кустовая, просто ставят опоры. Их предварительно тоже обрабатывают бордоской жидкости. Для подкормки роз можно использовать перепревший навоз.

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