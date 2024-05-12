Подкормки и мульчирование: какой уход требуется плодовым деревьям и ягодным кустарникам весной

Весной плодовые деревья и ягодные кустарники нуждаются в обрезке и подкормке. Удаляются все лишние, загущающие, больные и поломанные ветки.

В качестве подкормки вносят азотные удобрения. Это стимулирует рост надземной части, происходит наращивание зеленой массы. Подкармливают деревья и кустарники весной и в первой половине лета, рассказал Teleprogramma.pro агроном Михаил Воробьев.

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«Во второй половине лета и осенью этого нельзя допускать. Растения уже должны готовиться к зиме. Поэтому максимальный рост должен быть именно сейчас, весной и в начале лета. Это стимулирует как раз азотное удобрение. Также необходимо замульчировать приствольные круги органическим мусором. Это могут быть обычная сорная трава и опавшие листья.

Мульча предотвращает испарение влаги и привлекает дождевых червей, которые буравят почву. Отходы их жизнедеятельности — тот самый биогумус, который дачники частенько покупают в магазинах. И, наконец, толстый слой листьев предотвращает рост сорняков. Таким образом избавляемся от прополки хотя бы на какой-то небольшой площади», — пояснил агроном Михаил Воробьев.