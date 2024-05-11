Весенняя обрезка малины: какие побеги нужно удалить, чтобы не остаться без урожая — разъяснение агронома

Если обрезка малинника не проводилась осенью, ее необходимо сделать весной. Как рассказал агроном Михаил Воробьев, обязательно вырезаются сухие двухлетние побеги.

Из оставшихся оставляют наиболее сильные ветви, не больше пяти-семи на куст.

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«Более слабые убираем, потому что они будут загущать и урожайность будет от этого не повышаться, а наоборот, страдать. Побеги малины, как и винограда, подвязываем к шпалере, стараясь равномерно распределить в пространстве. Обычно на опоры натягивают проволоку в два ряда, параллельно земле, равномерно распределяют ветки малины и подвязывают к верхнему и нижнему ярусу веревкой. Малина очень любит азотные удобрения. Это может быть навоз, мочевина или перебродивший настой из скошенной травы. После такой подкормки она начинает хорошо расти», — отметил агроном Михаил Воробьев в беседе с Teleprogramma.pro.